Arremeten contra Yomil en los medios oficiales y piden que se le procese por 'De Cuba soy'

Apenas unas horas han transcurrido desde que el reguetonero Roberto Hidalgo Puentes Yomil lanzara en YouTube su videoclip De Cuba soy y ya varias voces oficiales han arremetido contra el músico con ofensas y con la amenaza de procesarlo judicialmente por las imágenes usadas en el material.

Desde la página web de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba (Uneac), con un texto firmado por el periodista Pedro de la Hoz y titulado Esos no son cubanos, se hizo un llamado a procesarlo por el artículo 204 del código penal, que sanciona al que "difame, denigre o menosprecie a los héroes y mártires de la Patria" de manera pública.

La amenaza fue publicada también en el diario Granma y se extiende al autor del audiovisual, el joven realizador Yimit Ramírez, aunque en ningún momento menciona sus nombres.

De forma puntual critican el uso de la imagen de varios héroes de la independencia de Cuba, como Antonio Maceo, Mariana Grajales y José Martí, además de otros al estilo de Julio Antonio Mella y Camilo Cienfuegos. En el audiovisual, y a través de herramientas de edición digital, Ramírez hace que estas figuras históricas canten la letra de la canción, algo que ha sido tomado como irrespetuoso por los voceros oficiales.

"Quienes denigran los símbolos de la Patria, no son cubanos. No pueden serlo cuando en un acto de naturaleza infame manipulan, pervierten y degradan a los héroes que entregaron su sangre y sacrificaron sus vidas por la dignidad de todos, la de sus padres y hermanos, vecinos y allegados, dentro y fuera de la Isla, incluso la de ellos mismos antes de que decidieran desnaturalizarse y echar por la borda valores éticos elementales", se lee en el texto de De la Hoz.

El periodista, que ocupa también el cargo de vicepresidente en la Uneac, asegura que Yomil es "alguien que ha medrado en los predios de la llamada música urbana" y es un ejemplo del "divorcio entre fama y talento". Según su criterio, De Cuba soy es un "panfleto" con el objetivo de lograr "réditos en los circuitos subculturales floridanos", la "bendición de los furibundos políticos anticubanos estadounidenses" y de "los histéricos e incultos youtubers a su servicio".

Sobre Ramírez dijo que es un artista que "prefiere el escándalo a la creación" y recuerda que ya el cineasta "intentó una vez enmascarar detrás de narrativas supuestamente transgresoras y planteamientos temáticos irreverentes (...) la ofensa y el irrespeto hacia lo que representa José Martí para sus compatriotas". De la Hoz hace referencia a la censura en la Muestra Joven del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), en 2018, al largometraje Quiero hacer una película tras la polémica que generó un diálogo que, a juicio de la institución era poco respetuoso con José Martí, que "es sagrado".

Tras la salida del tema, Yomil denunció que había comenzado a recibir amenazas por las redes sociales, "Si me pasa algo, ya saben. Tengo un pueblo de testigo", agregó. Además contó que el Ministerio de Cultura siempre lo ha "subestimado y menospreciado", incluso después de consolidar una carrera de seis años "con grandes resultados" y recalcó: "siempre me he sentido excluido del ámbito cultural de mi país".

Además de la Uneac, también se lanzaron críticas al nuevo video, y en particular contra Yomil, desde la página de Artex

"Ellos si pueden usar la imagen de los mártires para sus actos políticos y doctrina, pueden manipular la historia y los libros, pero entonces un artista cubano que lo muestra exponiendo la verdad de la realidad del cubano no lo puede hacer, eso si es manipular la información", reflexiona el artista en otro tuit.

Además de la Uneac, también se lanzaron críticas al nuevo video, y en particular contra Yomil, desde la página de Artex, la promotora y comercializadora oficial de arte. "Los trabajadores de Artex Cuba no admitimos que se utilice la música para instigar al odio y se utilicen figuras de la historia y la cultura cubana con fines malsanos", escribieron.

Tras las amenazas y las críticas, Yomil insistió en que no va a marcharse de Cuba ni dejarse intimidar. "Para los del Partido Comunista que empezaron con sus ataques yo no tengo pensado vivir en Miami. Yo aposté todo por vivir en mi país, por eso pido a grito lo que piden los cubanos de a pie: libertad. Así que aunque no lo quieran tienen que aceptarlo".

"Prefiero arriesgarlo todo por el bien de todos, que cargar con el peso en mi conciencia toda la vida", escribió.

