Muere en Nueva York el talentoso músico de jazz Roy Hargrove

(EFE).- El trompetista de jazz estadounidense Roy Hargrove, dos veces ganador del premio Grammy, murió de un paro cardíaco el viernes en Mueva York, a los 49 años, informó hoy su representante, Larry Clothier.





Hargrove, que nació en Waco, Texas, y que tenía previsto presentarse hoy en la iglesia bautista de Bethany en Nueva Jersey, como parte del TD James Moody Jazz Festival, estaba considerado uno de los grandes músicos de su generación, señalan medios locales.





El trompetista, que tocó junto a grandes músicos como Herbie Hancock, Erykah Badu, D'Angelo y John Mayer y que tuvo como mentor a Wynton Marsalis, se caracterizó por su estilo de fusionar el clásico bebop con influencias del hip-hop, rhythm and blues.





En 1987 Marsalis visitó la escuela "Dallas's Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts" y quedó tan impresionado por su talento que quiso darle clases particulares.





Hargrove, que estudió un año en la Escuela de Música de Berklee, en Boston (Massachussetts) y luego se trasladó a Nueva York, ganó su primer Grammy en 1998 con su banda afrocubana Crisol por su disco "Habana" y el segundo le llegó en 2002 por "Directions in Music: Live at Massey Hall".





El trompetista se presentó en Cuba en 1996, en el Festival de Jazz de La Habana, donde conoció al pianista cubano Chucho Valdés. Hargrove se impresionó con el talento de los artistas cubanos, y tras esa visita formó su banda Crisol.





"Es con gran pesar que informamos la muerte del gran Roy Anthony Hargrove, a los 49 años, debido a complicaciones de su batalla contra una enfermedad del riñón" que batalló por largo tiempo, informó Clothier en la página de Facebook del artista.





Le recuerda como un "innovador" y uno de los "más queridos y respetados" en la comunidad de músicos de Nueva York y más allá.

"Roy inspiró a generaciones de músicos", señala además su representante.





A Hargrove, que creció en Dallas (Texas) le sobreviven su esposa Aida, su hija Kamala, su madre Jacklyn y su hermano Brian.

