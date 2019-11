Los fans de Carlos Varela ven un acto de censura en la decisión de cancelar cinco conciertos

El cantautor Carlos Varela ha lamentado en Facebook la suspensión de cinco conciertos que tenía previstos hacer en Cuba antes de fin de año. Las autoridades culturales informaron al artista que "el país no está en condiciones para hacer esta gira" y que debe posponer las presentaciones para 2020.

"No es mi culpa que no se hagan estos shows en las fechas anunciadas. Me hacía mucha ilusión reencontrarme de nuevo con mi público en Cuba". "Hace 35 años que escribo canciones, componerlas y grabarlas lo decido yo. Hacer una gira por varias ciudades del país, no lo decido yo".

El artista explicó que estas presentaciones conllevan "un proceso de permisos y coordinaciones" que no están en sus manos lograr en la actual situación. "Lo siento mucho, este cambio de fechas no ha sido en ningún momento una decisión mía".

En pocas horas, la publicación de Varela en la red social recibió cientos de comentarios, la mayoría de seguidores de su trabajo que lamentaron la posposición

En pocas horas, la publicación de Varela en la red social recibió cientos de comentarios, la mayoría de seguidores de su trabajo que lamentaron la posposición. El internauta Hector Alexis Bernal Suárez consideró la cancelación también como un acto de censura contra el trovador. "La inquisición de siempre, tratando de quemar tu bosque, no te rindas Cuba necesita mucho tu música, más que ningún lugar del mundo".

Otros, como Ana Rosa Martínez cuestionaron la supuesta incapacidad del Estado para organizar conciertos. "¿Cómo es posible que un país no pueda garantizar o autorizar cinco lugares, teatros, cines, plazas, estadios de pelota, solares yermos, casas de cultura, cinco escenarios para dar un concierto?". La internauta agrega que "si hubieran dejado a sus fans organizar los conciertos, de seguro hubieran encontrado los cinco lugares".

Recientemente Varela denunció que cortaron fragmentos de su canción Habáname que fue declamada por una actriz durante la gala del 500 aniversario de la fundación de La Habana. "Manipularon mis versos y le quitaron el verdadero sentido". Despojaron la canción de todo "el peso que encierra la frase que omitieron y que provocó escribir esta canción", agregó.

Tras un cuarto de siglo del éxito de Como los peces, Carlos Varela lanzó en las plataformas digitales su más reciente disco titulado El grito mudo y, a finales de noviembre, está previsto su lanzamiento en la Isla. En una entrevista publicada por la revista Vistar el artista aseguró que la canción ¿Why not?, con la que inicia el fonograma, es "un tema súper arriba con un discurso filosófico que está gritando todo el tiempo por un cambio".

En esos años el artista ha tenido que lidiar en varias ocasiones con la ojeriza y el ninguneo de las instituciones culturales. En otra entrevista contó que en Cuba ha estado "censurado en varias ocasiones".

"Me han bloqueado teatros vendidos completamente como el Karl Marx del año 2000 donde dejaron a 5.000 personas con sus entradas sin poder pasar de los amplios cordones policiales en la Quinta Avenida, pero nadie nos dijo que el teatro ya estaba completamente lleno de estudiantes uniformados que llegaron en 200 autobuses amarillos", contó en una entrevista.

________________________