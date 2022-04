Celia Cruz, la bandera que canta

Celia Cruz vuelve a la vida con la canción La bandera que canta. En ella, su voz real, tomada de entrevistas que concedió, se combina con la música creada para la ocasión por el compositor, cantante y productor Pavel Urkiza, y se llena de ritmo.

"Me siento muy triste no poder ir a mi patria, me encantaría poderlo hacer algún día; sin embargo estoy feliz de poder representar a mi tierra con todas las de la ley, con el estandarte de la bandera cubana muy alto, que nadie me lo va a poder tumbar", comienza la pieza, punta de lanza de un proyecto concebido por Celia Cruz Entertainment, THE Group y Omer Pardillo-Cid, albacea de la "Reina de la Salsa", que llevará por título Talking Music (Música Hablada).

Se trata, según explican sus promotores en un comunicado publicado este viernes, de "un concepto sonoro que recrea el discurso hablado de una figura artística utilizando arreglos musicales del propio artista a través de un proceso orgánico de integración con presencias y tendencias, ritmos, sonoridades y gestos visuales contemporáneos", con el objetivo de que "el artista, al renovarse a través de la música, regrese a nuestros días trayendo un mensaje claro y certero de lo que fue, es y será".

"No olvido mi tierra, no olvido mi gente, trato de recordar la Cuba que yo dejé", dice el estribillo

El de Celia Cruz, que abandonó la Isla en 1960 para actuar con La Sonora Matancera en México y, en vista del temprano devenir de la Revolución, nunca volvió, siempre fue contundente: "Mi corazón está en Cuba, soy cubana".

Sin embargo, sobre la melancolía que siempre pesó sobre ella, primó la alegría. "Quiero que me recuerden así, muy alegre, dicharachera, feliz, una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa", canta en otro momento de la composición, que espolvorea el lema por excelencia de la Guarachera de Cuba: "¡Azúcar!".

La mezcla y masterización de la canción corrieron a cargo de uno de los estudios de confianza de Pavel Urkiza, en Madrid, bajo la guía de Javier Monteverde. El video en el que aparecen numerosas imágenes de Celia Cruz a lo largo de toda su vida, es obra de Meraki Films, con dirección de Gerhard Rodríguez.

"No olvido mi tierra, no olvido mi gente, trato de recordar la Cuba que yo dejé", dice el estribillo, que añade después las palabras que dan título a la canción: "¿Quién soy yo, la bandera que canta?".

