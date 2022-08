La Crema, Kamankola, Marichal, implacables cronistas de la oposición cubana

El 11J acentuó la división entre el músico "contestatario" y el "agradecido" con el régimen cubano. Desde entonces, por cada canción "incómoda" que graba un artista opositor, el Gobierno "orienta" un contraataque dentro de la línea política "correcta".

Mientras los videoclips de Raúl Torres, Annie Garcés, Buena Fe y algunos cadetes del Ministerio del Interior intentan remendar la reputación de los funcionarios, cada vez son más los cantantes que asumen una posición crítica con respecto al Gobierno y se convierten en cronistas de la angustia popular.

Los temas de estos músicos señalan la mala gestión gubernamental como causa de la situación de la Isla, y no dudan en llamar "dictadores" a quienes la dirigen, en particular a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

A menudo, los realizadores de estas canciones las acompañan con un registro visual minucioso de los últimos eventos que han conmovido a Cuba, como la constante represión policial o el incendio de la Base de Supertanqueros en Matanzas.

Precisamente este último incidente ilustra el tema Estado fallido, de Michael Marichal, estrenado este 11 de agosto. Marichal, que escapó de Cuba a Estados Unidos en 2006, describe la cadena de sucesos que ha atravesado el país en los últimos meses pues sus dirigentes "se quieren perpetuar y gozar de un poder eterno".

Añade el músico que el Gobierno "no halló un culpable y obstruyó la investigación" del accidente del avión de Cuba de Aviación en 2018, que inició la "salación" administrativa de Díaz-Canel. A partir de aquel momento, pueden distinguirse, según la canción, momentos puntuales en los que los burócratas cubanos no ofrecieron respuestas claras al pueblo, como la explosión del hotel Saratoga en mayo de este año, las muertes por falta de cuidados durante la pandemia de covid-19 y la situación energética nacional.

"Otra vez el pueblo es el que tendrá que cargar con la desdicha y con los apagones que están por llegar", dice Marichal, que añade la necesidad del Gobierno de que se le mantenga "a golpe de donaciones" extranjeras. "Abusadores, impostores", "ni siquiera son personas" son algunos de los calificativos con que el cantante describe a los gobernantes cubanos.

Además, Estado fallido se refiere a la represión policial, el éxodo masivo por la ruta centroamericana y a través del estrecho de Florida, el monopolio económico militar y el pésimo estado de las instalaciones médicas.

El tema Abajo todo, de Jorge Lian García Díaz Kamankola, coincide con Estado fallido en el estilo musical urbano y el sentido crítico. Kamankola, otro de los artistas que documenta el fracaso del Gobierno cubano, estrenó su tema el 25 de julio después de grabarlo en Madrid.

"Ya nuestros padres callaron y callaron los abuelos", recuerda el músico, haciendo referencia al silencio generacional que el régimen ha aprovechado para manejar el país sin cuestionamientos. El artista se dirige a su hija, por cuyo futuro "no puede callar".

La canción explora distintos episodios de violencia policial: "Se forma la revuelta en el solar y al rato les tiraron la patrulla", dice Kamankola mientras reproduce imágenes de las protestas del 11J. La Policía respondió "con palos, garrotes y pistolas" a los jóvenes que pedían "libertad para el pueblo de Cuba", "Patria y vida" y la caída del "dictador Díaz-Canel".

El artista exige justicia ante las excesivas condenas a los manifestantes, mientras pinta en una pared, con pintura negra, el letrero "Abajo todo".

Con un tono más humorístico y "relajado", pero no menos incisivo, el cantante santiaguero Luis Alberto Viscet Vives, conocido como La Crema, suma 11.000 suscriptores en su canal de YouTube.

La Crema, que reside en La Habana, no duda en describir su trabajo como un "noticiero musical". Sus temas hablan de la "fiebre del dólar" del Gobierno y la "prosperidad" de Marianao, fustigan la desinformación del Noticiero Nacional y la mediocridad de los burócratas. Se financia con la publicidad de empresas de Florida y es popular en Cuba tanto como en el exilio.

En una entrevista concedida a 14ymedio, La Crema relató que él también había pagado el precio de ser crítico con el Gobierno y seguir viviendo en la Isla. "Parece que a alguien no le gustaba lo que hacía y con el pretexto de que la Agencia Cubana de Rap estaba haciendo ajustes en su plantilla, me borraron de la nómina. Me dejaron fuera, a pesar de que estaba facturando y tributando a la oficina de los impuestos", dijo en aquella ocasión.

Los temas de músicos como Marichal, Kamankola o La Crema, en sus diferentes estilos y registros, comparten la misma inquietud por el futuro de su país y la responsabilidad crítica del artista.

A pesar de la censura oficial, el destierro o el poco acceso a internet que padecen los cubanos, esto no ha impedido que sus canciones se hagan virales y, a menudo, se conviertan en himnos de la inconformidad social.

