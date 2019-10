Estrena en Nueva York el filme Wasp Network con todo elenco y protestas

El director de cine francés Olivier Assayas presentó este sábado en la edición 57 del Festival de Cine de Nueva York la versión reeditada de "Wasp Network" (Red Avispa) junto a sus protagonistas, la española Penélope Cruz y el venezolano Edgar Ramírez.

La cinta presenta una trama que ocurre en los años 90 en la que espías cubanos se infiltran en un grupo anticastrista con base en Miami, que trataba de acabar con el Gobierno de Fidel Castro, historia que ha sido criticada por parte del exilio cubano, que estuvo presente en la alfombra roja.

Cruz, que el pasado septiembre recibió en su país el premio Donostia, interpreta a la sacrificada mujer de uno de esos espías, al que da vida el venezolano Edgar Ramírez.

El filme, inspirado en el libro "Los últimos soldados de la guerra fría", de Fernando Moráis, incluye además a Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas y Leonardo Sbaraglia.

Assayas se centra principalmente en la saga del miembro de la "Red Avispa", René González (Edgar Ramírez) y su esposa Olga, (Penélope Cruz) quien durante muchos años no supo sobre la doble vida de su marido.

Este filme rodado en Cuba se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia tras lo cual, su director le hizo cambios, como había señalado, para poder presentarla mejorada en Nueva York para que fuera más fácil de entender para el público.

"Cuando presentamos la película (en Venecia) me di cuenta de que estábamos sobrecargando a la audiencia con fechas, lugares, hechos, etc, y que era perjudicial" para el largometraje, ha explicado Assayas, que acudió a la presentación en vaqueros, camisa blanca sin corbata y chaqueta oscura.

El filme ha sido criticado por el exilio cubano, que alega que se presenta una versión unilateral de los hechos.

"La película fue grabada en Cuba, es como un instrumento de propaganda para la dictadura cubana. Cuenta la historia desde el punto de vista como si fueran héroes", dijo a Efe Liu Santiesteban, que afirmó ser del grupo Despierta Cuba de Nueva York, que fue sacada de la alfombra roja cuando intentó acercarse al director.

"Quería preguntarle por qué no incluyó la otra versión" de la historia, dijo y agregó que "ellos (los espías) estuvieron infiltrados en la organización de derechos humanos Hermanos al Rescate, ellos conspiraron con la inteligencia cubana".

Afirmó que debido a esa información la avioneta de Hermanos al Rescate fue derribada en 1994 cuando intentaban rescatar a un grupo de balseros en el mar.

"Esos espías tenían una red, la Red Avispa, que trabajaba para el gobierno de Castro. No estaban combatiendo terroristas... por eso estaba protestando y me sacaron delante del director para que no le hiciera preguntas", reiteró.

En declaraciones a 14ymedio Liu Santiesteban dijo que ella hizo esa acción porque se había "insultado" cuando leyó la convocatoria de prensa para el estreno. "La nota a la que tuve acceso decía que los 5 espías se habían infiltrado en un grupo terrorista anti Castro en Miami para referirse a los chicos de Hermanos al rescate que tantas vidas de balseros salvaron", expresó.

"Lo más importante para mi fue lograr que Olivier Assayas tuviera que darme la razón en cámara y que saliera en todos lados con la foto de los jóvenes de Hermanos al Rescate", agregó la activista cubana.

