Fallece en La Habana el trovador Alberto Tosca

El trovador Alberto Tosca falleció en la madrugada de este martes en La Habana a sus 63 años a consecuencia de una insuficiencia renal. En este 2018 el cantautor y arreglista celebró sus cuatro décadas de vida artística y como parte de esa conmemoración estaba produciendo el CD Dioses y cantos con artistas que lo acompañaron en su carrera profesional, como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez Vidal, Pedro Luis Ferrer, David Torrens, Anabel López y Carlos Varela.

Tosca nació en La Habana un 12 de marzo de 1955 y formó parte del Movimiento de la Nueva Trova desde la década del 70 del pasado siglo. La primera vez que se presentó como artista profesional lo hizo junto a Pablo Milanés en un concierto que ofrecieron en Tarará. Trabajó, conformando un dúo, con la relevante intérprete Xiomara Laugart y participó con el Grupo Manguaré y Rafael de la Torre en el Festival Internacional de la Canción Política de Berlín.

Participó con su música en numerosos escenarios internacionales como Holanda, España, Alemania, Rusia, Francia, Canadá, Bélgica, Nicaragua, Venezuela, Bulgaria, Finlandia, México y Curazao. A los Festivales Internacionales de Varadero y Festivales de cine latinoamericano también llevó su música y se presentó con importantes figuras de la canción como Tania Libertad, Amparo Ochoa, Sonia Silvestre, Fito Páez, Daniel Viglietti, Alfredo Zitarrosa, María Betania, Chico Buarque y César Portillo de la Luz.

Graduado de música y canto en el Conservatorio de Superación Profesional Ignacio Cervantes sus composiciones destacan por un particular lirismo. A lo largo de sus cuatro décadas de carrera musical, Alberto también ha colaborado con algunas producciones teatrales y forma parte de la Latin Academy of Recording Arts & Sciences, Inc. (LARAS), de Los Ángeles, California y al centro Nacional de Música de Conciertos.

En las composiciones de Alberto Tosca hay notables influencias de la música latinoamericana pero también de géneros musicales como el rock y la rumba

En las composiciones de Alberto Tosca hay notables influencias de la música latinoamericana pero también de géneros musicales como el rock y la rumba. En algunas de sus piezas incorpora a los tambores batá. Otros géneros que cultivó Tosca en su vida profesional están el bolero, el son, la balada, el beat, el pop y la guaracha.

Entre sus más de setecientas canciones sus seguidores recuerdan de manera especial Amor de este tiempo, Aves dentro, Canción a un viejo trovador, Canción para despertar a mi amor y Cubanidad.

Su cuerpo se expone en la funeraria de Calzada y K, del Vedado y sus restos será sepultado a las 3 de la tarde de este mismo día en el cementerio Cristóbal Colón.

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.