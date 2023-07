Una grabación realizada por Miguel Coyula revela las tensiones entre cineastas y autoridades culturales

El director de cine Miguel Coyula hizo públicos este domingo varios fragmentos de video y audio grabados durante la reunión celebrada el pasado 23 de junio en el Cine Chaplin, en La Habana, entre más de un centenar de realizadores y autoridades del Ministerio de Cultura y el Partido Comunista.

Agrupados en la Asamblea de Cineastas Cubanos, los creadores se opusieron a la prohibición de los funcionarios de no grabar la discusión. Durante el intercambio se abordó la polémica generada a raíz de la censura y transmisión no autorizada en Televisión Cubana del documental, dirigido por Juan Pin Vilar, también presente en el diálogo.

"Espero que algunos de los jóvenes presentes estén grabando, porque le estarán haciendo mucho bien a los archivos de la cultura cubana"

"Espero que algunos de los jóvenes presentes estén grabando, porque le estarán haciendo mucho bien a los archivos de la cultura cubana", dijo Pin Vilar durante su intervención, en la que también advirtió a los dirigentes de que era posible que el productor del filme, el cubano Ricardo Figueredo, y otro productor de nacionalidad argentina a quien no identificó, tomaran medidas legales contra los responsables de transmitir el documental.

El presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), Ramón Samada, interpeló directamente a Coyula, prohibiéndole grabar el encuentro, a lo que este respondió que no es miembro de ninguna institución oficial y que dejar constancia de estos acontecimientos es su "trabajo".

Otros cineastas mostraron su inconformidad, señalando que, en contraste con la negativa a filmar el encuentro, las autoridades sí estaban grabando la discusión.

El actor Luis Alberto García citó la consabida frase de Fidel Castro en 1961, durante el discurso Palabras a los intelectuales: "Con la Revolución todo, contra la Revolución nada", parafraseó, y cuestionó la autoridad de los funcionarios para decidir "qué está dentro de la Revolución y qué está en contra".

Además, abordó la censura de películas como Santa y Andrés o Vicenta B., ambas del director Carlos Lechuga, actualmente exiliado en España. Los cineastas no les encuentran "ningún problema", prosiguió, pero su exclusión del ambiente cinematográfico oficialista responde a una necesidad de castigar al autor, opinó. "Tienen que parar de censurar. Todos los años hay un petate... Los disidentes deberían ser tratados de otra manera", señaló Luis Alberto García.

"Tienen que parar de censurar. Todos los años hay un 'petate'... Los disidentes deberían ser tratados de otra manera"

Coyula filmó también a los dirigentes que, desde una mesa en el escenario, escuchaban las intervenciones. Entre ellos se encontraban Alpidio Alonso y Fernando Rojas, ministro y viceministro de Cultura, respectivamente, además de la vice primera ministra Inés María Chapman y el jefe del departamento ideológico del Partido Comunista, Rogelio Polanco. De vez en cuando, no obstante, intervenían para repetir la advertencia de no grabar. "Aquí a nadie se le prohibió entrar con teléfono. Aquí a nadie se le prohibió nada. No nos desafiemos", remachó Samada.

Manuel Alejandro Rodríguez Yong, uno de los realizadores presentes, detalló en una entrevista a 14ymedio la tensión durante el evento. Sin embargo, su conclusión fue optimista: "Creo que aún así se planteó la posibilidad de trabajar en conjunto con muchas de las problemáticas que nos afectan", dijo.

Se debatieron, según Rodríguez, problemas de índole logística que dependen de la administración del Estado, pero también lo que tiene que ver con lo ideológico y lo político. "Todo dependerá, también, de que nosotros (los cineastas) logremos organizarnos", señaló.

Una declaración de la vice primera ministra Chapman y un comunicado oficial del Ministerio de Cultura, ambos publicados tras la reunión, afirmaban la disposición de las instancias gubernamentales al diálogo. Sin embargo, el material aportado por Coyula, que trae nuevos matices a la controversia entre artistas y censores, expone que hay poca voluntad, por parte del régimen, de resolver las inquietudes de los artistas "problemáticos".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.