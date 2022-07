Muere a los 66 años en California el artista cubano Leandro Soto

El pintor cubano Leandro Soto falleció este domingo a los 66 años en California, EE UU. El artista estaba en ese país después de su paso por un hospital en Tabasco, México, donde ingresó el pasado 12 de marzo, cuando se agravó el cáncer terminal que padecía.

Cienfueguero de nacimiento, el artista estudió Pintura y Grabado en la Escuela Nacional de Arte (ENA), en La Habana, Cuba. Posteriormente, se matriculó en Diseño escenográfico con Roberto Blanco, Eduardo Arrocha y Gabriel Hierrezuelo, también en la capital cubana. Desde hace varios años residía en México, primero en Mérida y después en Villa Hermosa, Tabasco.

Leandro Soto formó parte del movimiento Volumen I, que desde principios de los 80 rompió en la Isla con el realismo socialista que dominó la llamada década gris. Gran parte de su obra la dedicó a la etnografía, buscando las raíces de la historia y la cultura cubanas, específicamente en África.

La esposa de Soto, Grisel Pujalá, recaudó fondos vendiendo sus obras o aceptando donaciones, una campaña emprendida desde su ingreso en México con el objetivo de trasladarlo a Estados Unidos, donde ambos tenían seguro médico.

Pese a vivir fuera de Cuba desde hacía años, el Consejo Nacional De Las Artes Plásticas de la Isla lo ha despedido con un sentido mensaje en redes en el que proclama su cubanía. "Leandro Soto fue un peregrino del arte que siempre regresaba a su Patria", dice la nota.

"El arte para mi es una búsqueda, y es un encuentro también de lo que uno es, y nunca dejaste sentir ese olor a libro bien escrito, a metáforas y símiles, a lluvia caribeña, a caña de azúcar, a óleo que pinta la espiritualidad de los mares, las estrellas, la tierra fértil. Y al hombre que vive allá o acá", dijo en una entrevista en 2019 al diario oficial de su provincia, 5 de Septiembre.

"Leandro siempre investigando en las culturas de los pueblos del mundo, en sus rituales y costumbres. En sus religiones. Pero en mis largos chats con Leandro ya enfermo, yo quería que me hablara de él y él quería que le hablara de mi teatro, de los diseños para Ubú sin cuernos, de porqué Ana Frank y su pertinencia aquí y ahora. No logré que me hablara tanto de él como yo quería, pero siento que para él tenía un sentido muy especial conectarse con el teatro cubano de hoy. Eso se lo voy a agradecer siempre. Luz en tu viaje eterno, ya lograste superar las siete moradas del amor", ha escrito el dramaturgo cubano Miguel Abreu como despedida.

El artista Julio Llópiz-Casal también ha despedido a Soto tras recordarlo como un rupturista en sus inicios. "Corrió todo tipo de riesgos como artista. Se aventuró en las experimentaciones más estimulantes (...). Buen viaje Leandro. Ve en paz. Descansa. Que ni en la muerte pierdas la curiosidad ".

También lo ha echará de menos, según contó en sus redes, el artista Tomás Sánchez. "El arte cubano pierde una de sus voces más genuinas y un artista al que será imprescindible revisitar para entender la práctica artística de la Isla en siglo XX. Su familia y sus amigos hemos perdido a un ser humano imprescindible ".



