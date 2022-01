Muere la cantante y productora cubana Suylén Milanés, hija de Pablo

La cantante y productora cubana Suylén Milanés Benet murió a los 50 años la madrugada de este domingo en La Habana, mientras estaba hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular. La hija del cantautor Pablo Milanés fue internada el pasado jueves en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, según informaron fuentes familiares.

Nancy Pérez Rey, esposa de Pablo Milanés, confirmó la noticia de la muerte. "Su corazón dejó de latir hace pocas horas. Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene", escribió.

"Estamos todos mal pero juntos: los niños, la tía, Pablo y yo y por la salud de él, que es frágil, no iremos por ahora a La Habana. Sabemos que todos están con nosotros acompañándonos en el momento más duro de la vida de Pablo", añadió Pérez en su mensaje.

"Estamos todos mal pero juntos: los niños, la tía, Pablo y yo y por la salud de él, que es frágil, no iremos por ahora a La Habana. Sabemos que todos están con nosotros", dijo Nancy Pérez Rey

Suylén Milanés fue la mayor de las tres hijas de Pablo con Yolanda Benet, la mujer que inspiró la canción Yolanda, una de las más famosas del repertorio del cantautor. A los 16 años se graduó en la especialidad de Canto y Dirección Coral en el Conservatorio "Amadeo Roldán" de La Habana.

Sobre los escenarios desarrolló una carrera como vocalista de agrupaciones al estilo de Montespuma y Tesis de Menta, pero también acompañando a su padre en varias giras internacionales.

Durante varios años se dedicó a la producción de eventos culturales, en especial del Festival Eyeife, que fundó en 2017. "Empecé haciendo fiestas privadas de DJ, que en aquel momento no eran legales", contó a 14ymedio durante una entrevista en la sede en La Habana de PM records, la disquera creada en 1998 por su padre.

"Me fascina cantar pero tengo una gran responsabilidad en PM como productora", aclaró entonces la joven. Milanés creía que era un buen momento para la música electrónica en la Isla. "Está tomando mucha fuerza a nivel mundial y tenemos que pensar en tener un sello propio. No podemos banalizarnos como artistas, tenemos una tradición maravillosa y no hay por qué mancharla con imitaciones".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.