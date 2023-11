Paquito D'Rivera dedica su Grammy a Cuba y Venezuela, "que pronto serán libres"

Cinco cubanos fueron premiados con Grammy Latinos en la gala celebrada esta madrugada en la ciudad española de Sevilla. Omara Portuondo, Paquito D'Rivera y Chucho Valdés son los rostros más conocidos, pero también se alzaron con un premio el cubanoamericano Camilo Valencia, fallecido recientemente, por un álbum ( Made in Miami) en el que colaboró el artemiseño Arturo Sandoval, y Yadam González (coproductor de Patria y Vida), como coautor de Si tú me quieres, mejor canción tropical, interpretada por Fonseca y Juan Luis Guerra.

Hasta ahora, la prensa oficial se ha hecho eco solo del galardón de Portuondo, ganadora del Grammy a Álbum Tropical Tradicional por Vida, que recogió su productora, acompañada de la nieta de la cantante cubana de 93 años. "Gracias a nuestra reina, a la maestra Omara, por ser una gran inspiración para tantos", dijo, antes de gritar "Viva Cuba".

En esta ocasión, no hay noticias entre el oficialismo que hagan referencia al premio de Chucho Valdés, probablemente porque lo obtuvo de manera conjunta con Paquito D'Rivera, quien realizó un reivindicativo discurso al recoger otro Grammy –este en solitario– por la Mejor Obra Clásica Contemporánea con Concerto Venezolano: "Quiero dedicar este premio tremendo a dos pueblos que estimo y están oprimidos por igual: Cuba y Venezuela, que pronto serán libres", clamó.

Poco después volvió al escenario para recoger el galardón al Mejor Álbum de Jazz Latino por I Missed You Too!, con The Reunion Sextet y Valdés, para quien tuvo palabras de reconocimiento. "La única persona que influyó más que mi padre en mi vida y en mi carrera fue Chucho Valdés. La primera vez que entré en un estudio a grabar profesionalmente fue con Chucho Valdés. A él le estaré eternamente agradecido por esa influencia, porque parece que me funcionó, ¿verdad?", dijo ante su colega.

⚠️⚠️El gran @PaquitoDRivera de uno de los cubanos ganadores hoy del Latin Grammy… “quiero dedicar este premio a dos pueblos oprimidos por igual, al pueblo de #Cuba y #Venezuela que pronto serán libres”… grande! pic.twitter.com/dNRv2ZiKXB

— Mag Jorge Castro🇨🇺 (@mjorgec1994) November 17, 2023



Otros cubanos que estaban entre los nominados y se fueron de vacío fueron el director de Septeto Santiaguero, Fernando Dewar, y el flautista Ethiel Failde, director de la orquesta Failde, ambos aspirantes por Mejor Álbum Tropical Tradicional. "Que un premio tan importante para la música latina ponga su mirada sobre la música tradicional cubana es una muy buena señal. En un momento en el que hay tantos géneros, le estamos diciendo al mundo que esto vale, que esto es muy bueno", dijo Failde a la agencia EFE horas antes de la gala.

La 24 edición, primera celebrada fuera de EE UU, coronó, por lo demás, al mexicano estadounidense Édgar Barrera, el argentino Bizarrap, la mexicana Natalia Lafourcade y las colombianas Shakira y Karol G en una gala especialmente potente para su país.

Juanes, Camilo, Carlos Vives, Andrés Cepeda, Monsieur Periné y Juan Galiano completaron la lista de premiados colombianos.

Que esta haya sido celebrada en Sevilla se ha dejado sentir en los numerosos guiños andaluces, como los gigantescos abanicos del escenario o el número flamenco que, entre rojos encendidos y un toque de martillo y yunque, han protagonizado en los primeros impases de la velada artistas como Israel Fernández y Niña Pastori, ganadora del mejor disco de esta categoría.

Además, la gala abrió con una versión con quejío flamenco que la catalana Rosalía ha hecho del Se nos rompió el amor que popularizara su compatriota, la gaditana Rocío Jurado y, justo después, con la recuperación de Corazón partío, que el madrileño residente en Miami Alejandro Sanz hizo rodeado de un nutrido cuerpo de baile entre mantones de Manila y abanicos.

El malagueño Antonio Banderas, al que se concedió el Premio de la Presidencia de 2023 por su apoyo a las artes y, en concreto, a la música, quiso ensalzar Andalucía, "tierra fértil" en creadores como Federico García Lorca o Rafael Alberti.

