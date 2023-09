Roger Waters, el genio creador de Pink Floyd cumple 80 años en guerra con lo establecido

(EFE).- Roger Waters cumplió 80 años este miércoles embarcado en una gira mundial de despedida en la que agita banderas tan controvertidas como su postura contra Israel y a favor de Rusia y en medio de su guerra con viejos compañeros de Pink Floyd, el grupo que creó y que marcó la historia musical del siglo XX.

Nacido el 6 de septiembre de 1943 en Great Bookham, condado de Surrey (Inglaterra), el cofundador de la banda de rock progresivo –fue el bajista y uno de los vocalistas, además de alma creativa– inició en 1985 su carrera en solitario tras grabar álbumes de la altura del visionario The Wall o Wish You Were Here.

Discos legendarios en los que se fusionaron la ola de psicodelia del Londres de los sesenta con el amor por el blues, aderezados por las letras filosóficas de Waters en cortes cada vez más experimentales de rock progresivo durante la década de los setenta.

'The Dark Side Of The Moon', que acaba de cumplir medio siglo, fue el disco que les lanzó al estrellato

The Dark Side Of The Moon, que acaba de cumplir medio siglo, fue el disco que les lanzó al estrellato. Precisamente uno de los últimos conflictos abiertos por el artista tiene como protagonista este disco, ya que Waters, autor de las letras y el concepto del álbum, lo ha regrabado solo, sin los otros miembros del grupo, y lo estrenará el próximo 6 de octubre.

Ya cuando se fue de Pink Floyd por diferencias creativas y legales, Waters emprendió una batalla legal para evitar, sin éxito, que David Gilmour (guitarra y voz) y Nick Mason (batería) usaran el nombre de la banda.

Desde entonces ha habido treguas como el concierto benéfico Live 8, organizado por Bob Geldof en 2005 en contra de la hambruna mundial, en el que volvieron a tocar juntos, y un par de breves ocasiones posteriores.

Pero la tónica habitual ha sido el enfrentamiento por cuestiones como las posiciones políticas de Waters, un firme activista contra el Estado de Israel, que ha presionado a diversos músicos para cancelar presentaciones en ese país por el problema palestino.

Este mismo año Waters fue invitado por Rusia a hablar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Muy crítico también con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Gobierno ucraniano, este mismo año Waters fue invitado por Rusia a hablar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde condenó la invasión, pero también "a los provocadores" que la hicieron posible, haciéndose así eco de las tesis de Moscú.

"Si eres de los que te gusta Pink Floyd, pero no soportas el rollo político de Roger Waters, puedes largarte al bar", advierten no en vano las pantallas antes de empezar los conciertos de This is not a drill tour, en el que suenan leyendas como Another brick in the wall, Sheep, Us &Them, Wish you were here, Have a cigar y Money.

Una gira de despedida que todavía le va a llevar a Londres en octubre antes de dar el salto a América para tocar en distintas ciudades de Brasil, así como en Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, San José, Bogotá y Quito.

Casado tres veces y padre de dos hijos y una hija, estudió en Cambridgeshire High School y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Westminster (Londres).

En 1965 los músicos fundaron la legendaria banda que Waters abandonaría 20 años después

En aquellos años de estudios conoció a Syd Barrett y David Gilmour y a los otros dos fundadores de Pink Floyd, Nick Mason y Rick Wright. En 1965 los músicos fundaron la legendaria banda que Waters abandonaría 20 años después.

Debutó como solista con el álbum The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984), en el que colaboraron el guitarrista Eric Clapton, el saxofonista de jazz David Sanborn y el diseñador artístico Gerald Scarfee.

Posteriormente contribuyó junto a David Bowie a la banda sonora de la película Cuando el viento sopla ( When the Wind Blows, 1986, Jimmy T. Murakami) y sacó el disco conceptual Radio K.A.O.S. (1987), su segundo álbum en solitario.

Tras la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, organizó uno de los conciertos de rock más grandes de la historia, The Wall–Live in Berlin (1990), montado en un terreno vacío entre Potsdamer Platz y la Puerta de Brandeburgo, al que asistieron unas 300.000 personas. De carácter benéfico, acompañaron a Waters en el espectáculo artistas como Joni Mitchell, Van Morrison, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Scorpions y Sinéad O'Connor.

