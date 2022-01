Los rostros de las víctimas de la represión en Nicaragua vistos por el dibujante Pedro X. Molina

El dibujante nicaragüense Pedro X. Molina reúne en el e-book Recordar es resistir los rostros de 126 víctimas asesinadas por policías y paramilitares al servicio del Gobierno de Daniel Ortega.

El proyecto, según cuenta el propio artista en el prólogo del libro, surgió como una manera de unirse al Inktober –un ejercicio entre caricaturistas de todo el mundo que consiste en dibujar algo en tinta y papel diariamente, durante el mes de octubre, y compartirlo en redes sociales– honrando a los muertos de las protestas de 2018 en Nicaragua.

A los pocos días de comenzar las publicaciones, cuenta Molina, otras familias de asesinados se pusieron en contacto con él para proporcionarles nombres y fotografías de sus seres queridos.

"La magnitud de la masacre a la que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sometido a Nicaragua es tal, que podría dibujar una víctima distinta de la represión todos los días durante un año entero y no terminaría", asevera el dibujante en su texto, "pues además de las muertes de 2018, que todavía siguen esperando verificación, los asesinatos no se han detenido". Por eso, dice Molina, "y para dejar constancia de que la crisis no termina y que sigue agravándose, este proyecto incluye también a víctimas de los años posteriores".

Publicado como un coleccionable por el periódico Confidencial, se pone a disposición de los lectores de 14ymedio aquí gracias a la cortesía del autor y los editores.

