San Pepper's Burger, el negocio holguinero que levanta ronchas en el oficialismo cubano

Los chicles, las rositas de maíz y las hamburguesas estuvieron durante décadas muy mal vistos por el oficialismo cubano. Símbolos de la cultura norteamericana, disfrutar de alguno de esos productos ante la vista de otros podía atraer desde una reprimenda hasta castigos más severos. Aunque ha llovido mucho desde entonces, algo de aquel resquemor queda entre los más recalcitrantes.

Un nuevo local privado, llamado San Pepper´s Burger y a punto de abrir su puertas en la ciudad de Holguín, ya está provocando reacciones airadas en la prensa oficial. El comercio, que oferta fundamentalmente hamburguesas, se ha ganado un artículo de opinión en Cubadebate por vender "una cultura que no es la nuestra". La autora del texto va más allá y se pregunta "qué pasó con aquello de combatir la guerra cultural".

Ubicado en la calle Luz Caballero, entre Maceo y Libertad, al lado del Conservatorio de Música José María Ochoa Correa, el local pasó aproximadamente siete años en reparación. El proceso de restauración incluyó algunos cambios en la infraestructura interna pero mantuvo parte de la fachada con sus puertas de estilo colonial, que disfrutan los que pasan por la calle o se sientan en algún banco del cercano Parque de las Flores.

"La esquina estaba muy deprimida, así que me alegra que al menos esto le vaya a devolver algo de vida", explica a 14ymedio Heidy Laura, una holguinera de 28 años que vive a escasos metros del nuevo comercio. "Pero también se dice que los precios serán altos, van a tener que recuperar todo lo invertido y ese cartel debe haber costado un ojo y la mitad del otro".

La joven bromea diciendo que "las alas que salen de la hamburguesa ya lo dicen todo: que los precios estarán por las nubes". Eso sí, a diferencia de la autora del crítico artículo, Mercado y cultura con acento inglés, Heidy Laura recibe con agrado que la ciudad de Holguín tenga este tipo de lugar. "Aunque deba ahorrar todo el año para comerme la combinación más barata", admite.

Cándida, la madre de la joven, una ingeniera de 61 años, sostiene que "eso no va a durar mucho, porque en Holguín hay demasiados extremistas". La mujer cree que "si ya salió un artículo crítico en la prensa oficial, es muy probable que le cambien el nombre o demoren la apertura. "Es que la gente aquí sigue con el refajo ideológico, eso es muy difícil de quitar".

Cándida recuerda que la primera hamburguesa que se comió en un lugar público fue a finales de los años 80. "Cuando a Fidel Castro le dio por abrir unas cafeterías para vender las famosas Super-Zas, que eran, a la cara, una copia de McDonald's. Hasta ese momento, decir que uno tenía ganas de hincarle el diente a una hamburguesa con pan, ajonjolí, mostaza y queso, era como declararse gusano", asegura.

El nuevo local particular, que linda con el restaurante estatal 1545 y el Salón Benny Moré, "ha levantado ronchas entre la gente del Partido Comunista", asegura otro holguinero que prefiere el anonimato. "En la prensa local todavía no se ha publicado nada, pero he escuchado a algunos militantes quejarse del nombre en inglés porque dicen que les suena capitalista". El hombre aclara que el local de la hamburguesería siempre ha sido una vivienda y se espera que se inaugure para el mes que viene, porque todavía le falta trabajo, sobre todo en el exterior y en la colocación de los muebles.

"Si ya pusieron el cartel en la fachada es que le falta poco para abrir. La gente pasa y le saca fotos", detalla. "Es bastante grande, ocupa casi media cuadra por el lateral, y antes tenía un gran patio interior pero parece que parte de esa zona de la casa también quedará techada y se destinará a mesas".

El hombre comparte sus dudas sobre los posibles precios, dado lo que ha visto en otras mipymes. "En Holguín hay criterios divididos, a mucha gente no le alcanza el dinero para ir a comprar a esos negocios pero otros están aliviados por contar con esa opción", detalla el holguinero.

La polémica sobre San Pepper´s Burger se extiende también a la conservación del patrimonio holguinero y al impacto urbano de los cambios en el inmueble. La casa, una de las más antiguas de la ciudad que siguen en pie, originalmente fue la residencia del sacerdote Antonio Santiesteban y después del maestro de obras sevillano José María del Salto y Carretero, según expertos consultados por este diario.

"No me gusta la remodelación que hicieron. Le cambiaron la forma del techo original y ahora ya casi no conserva nada de estilo colonial", se queja Juan Ramón, otro vecino de la barriada que considera que no se debe seguir perdiendo obras patrimoniales de esta manera. "Le han agregado demasiados elementos modernos, ya no encaja en la zona", señala.

Entre los más jóvenes, sin embargo, hay expectativas de que el lugar se convierta en sitio de confluencia. El cercano Conservatorio de Música, lo céntrico del local y la poca variedad de ofertas de espacios públicos apuntan a que el nuevo comercio podría convertirse en un establecimiento con alta demanda. Los precios dirán la última palabra pero la calidad de los ingredientes también.

"¿Serán hamburguesas de res o de cerdo? ¿O de una mezcla de carnes?", se pregunta Javier, ganadero del municipio holguinero de Calixto García. El productor describe a este diario los problemas que atraviesa el sector y las dificultades para mantener un suministro estable para una cafetería de este tipo. "¿Van a traer el producto del extranjero? Si no lo hacen así, los veo muy mal", se responde.

El robo de ganado, la falta de pastos y el déficit de insumos -como alambres para levantar cercas o bombas hidráulicas para abastecer de agua a los animales- han contribuido a disminuir significativamente la masa ganadera. "Aquí no hay condiciones para comprometerse a vender carne de calidad y de forma continúa", resume Javier.

En julio pasado las autoridades del Ministerio del Interior detuvieron a tres personas en el barrio de El Martillo, también en Calixto García, cuando transportaban en dos motorinas 200 libras de carne de res. Según fuentes oficiales, presuntamente habían obtenido la carne a través del robo y sacrificio ilegal de ganado.

Por su parte, la articulista de Cubadebate advierte de que el problema no es las hamburguesas, que "no son el enemigo", y no quiere que algún "comentarólogo extremista" malinterprete su crítica.

