Solemnidad y acarreados en el Capitolio para el homenaje a Eusebio Leal

Centenares de personas se congregaron este jueves desde temprano en las inmediaciones del Capitolio Nacional, en La Habana, en cuyo Salón de los Pasos Perdidos expusieron las cenizas del historiador Eusebio Leal, fallecido el pasado 31 de julio.

Lo primero que se hizo patente era la desorganización de la masa, aglomerada y sin cumplir más protocolo sanitario que portar mascarilla. "El coronavirus está de fiesta aquí", comentó a 14ymedio una vecina de Centro Habana que se acercó al homenaje.

La gente estaba, sin embargo, dividida "por grupos". "Hay mucho centro de trabajo aquí y uniformados", explicó la mujer. "Incluso pioneros y secundarias". Era nutrido, por ejemplo, el grupo de sanitarios.

A partir de las nueve de la mañana, conforme los iban llamando, cada uno de estos contingentes pasaba a una pasarela, donde comenzaba a haber un poco más de orden, empezando por una enfermera que tomaba la temperatura. "Primero pasaron los pioneros, luego secundarias, ahora salud pública", puso en antecedentes otro joven habanero, que acudía al lugar "por su propia voluntad".

El muchacho se mostraba crítico con el acarreamiento forzoso que se observaba en el homenaje. "Ya casi dentro del Capitolio, oí que un señor vestido de uniforme verde le decía a una compañera que tenía al lado: 'No, yo tenía que poner quinientos, pero llegaron los míos y pasaron ya'", relató. "Ellos tienen costumbre de hacer eso. A este señor Leal yo le tenía cierta admiración, porque no se puede dejar de reconocer su obra, pero aquí debería venir la gente espontáneamente y no es lo que yo he visto ahora".

El panorama dentro del edificio era de total control. Seguridad, prensa oficial y, notoriamente, ataviados con guayabera, miembros de la guardia presidencial, aunque a primera hora de la mañana no había aún rastro de presidente ninguno.

Custodiando la larga fila a través de los pasillos se encontraban estudiantes del Colegio de San Jerónimo, con toga. La urna con los restos de Eusebio Leal se encontraba flanqueada por coronas de flores y retratos suyos. Como acompañamiento, el silencio de la gente y música clásica.

Luego del homenaje oficial, que terminará a las cuatro de la tarde de este jueves, las cenizas serán enterradas en el Jardín Madre Teresa de Calcuta, en el patio del Convento de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja, a pocos metros de la tumba de la propia madre del historiador.

En el cercano Boulevard habanero, un equipo de periodistas oficiales buscaba transeúntes para entrevistas frente a la cámara sobre el legado de Leal. Pero en esa zona de la ciudad la gente iba apurada y las colas mayores que se veían eran para las dos tiendas en divisas que hay en la calle peatonal y, otra, para el recién llegado pollo congelado en un mercado próximo a la avenida Galiano.

