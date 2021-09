Willy Chirino cuenta que la canción 'Que se vayan' tiene 13 años y aludía a Fidel Castro

El cantante cubano Willy Chirino manifestó estar muy satisfecho con el resultado de Que se vayan tras estrenarse este jueves el videoclip de la canción. El tema, dijo el compositor, tuvo una primera versión en 2008 con el título Que se vaya y aludía a Fidel Castro. Fue precisamente ese año cuando Castro anunció que renunciaba como presidente de Cuba y afirmó que no aceptaba "el cargo de Comandante en Jefe".

El salsero contó este viernes a América TeVé que el tema había formado parte de su disco Pa'lante. "Decidimos cambiarla (la letra) y ponerla más al día: 'que se vayan', porque en realidad, hoy por hoy, hay más de un esbirro" en la Isla, dijo.



En el audiovisual que promociona Que se vayan, aparecen Chirino y los reguetoneros Lenier Mesa, El Micha, Srta Dayana, El Chacal y Osmani García vestidos de un blanco impoluto y simbólico que solo rompe la guitarra del salsero, con la bandera cubana estampada y la trenza de Srta Dayana, con los colores de la enseña nacional.

"Se me ocurrió la idea de ir a la canción esa que grabé hace 12 años en un disco que se llama 'Pa'lante'"

Los coros de la canción, grabada en Mars Music Studio, de Miami, incluyen frases como 'que se tumbe la muralla', 'esto ya no tiene marcha atrás' y 'el pueblo lo que quiere es libertad'. La producción estuvo a cargo de Chirino, Lenier, Mauro Bertrán, Albareda y Nelson Martínez.

Chirino manifestó que está satisfecho con la nueva versión y muy orgulloso de cada uno de los intérpretes que participaron en el tema: "Cada cual hizo su parte de una forma espectacular". Reconoce además que hubo "una afinidad muy grande no solamente cuando hicimos la canción sino a la hora de filmar el video".

El ganador de los premios Grammy y Latin Grammy e ícono del exilio cubano en Miami, recuerda que han pasado 30 años desde que escribió su éxito Ya viene llegando, el cual ha acompañado durante décadas a los opositores al régimen cubano y que habla de mantener la esperanza por recuperar el país que tuvieron que abandonar.

"No ha habido un día que no me sienta optimista a través de los años, creo que eso no se puede perder jamás, las ganas de regresar a la patria, de hacer porque esto suceda, cada cual en lo que sabe hacer", confesó. "Hay que haber nacido en Cuba para haber experimentado lo que era, haberla conocido antes de los Castro y saber de la verdadera belleza de la patria antes de ellos y lo que significa una Cuba libre para todos nosotros".

Sobre el impacto de su música, dijo que tanto los artistas que participaron en Que se vayan como muchos seguidores, les cuentan que tenían que escuchar en silencio sus temas porque en la Isla no se podían divulgar, "era ilegal escucharlos y muchos de ellos pagaron un alto precio por hacerlo" pero ese riesgo les sirvió para "entender un poco de la realidad cubana".

"Somos artistas y nos corresponde utilizar nuestro arte para llegar a la gente y comunicar la tragedia cubana. Eso no se puede perder y es lo que he sentido a través de los años, inclusive desde antes de Ya viene llegando, desde el comienzo de mi carrera, desde que llegué a Miami hace ya 60 años".

La canción Que se vayan sigue la estela iniciada por Patria y Vida, lanzada en febrero de 2021 y convertida en himno de la oposición cubana. El tema, de Gente de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno con Maykel Castillo Osorbo y El Funky se estrenó para homenajear al Movimiento San Isidro y ha abierto el camino a otras como Libertad, de Emilio Estefan, o Libertad y Amén, de Amaury Gutiérrez.

