El actor cubano Omar Alí debuta como director con una película fragmentada por la crisis

Fotograma de la película cubana 'El camino', dirigida por Omar Alí, con producción ejecutiva de Inti Herrera y Reymel Delgado.

‘El camino’, que recorre distintas épocas de historia de la Isla, llega este sábado al cine Yara tras un rodaje intermitente

Madrid/El conocido actor cubano Omar Alí estrenará su ópera prima como director de cine, El camino, este sábado 10 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en el cine Yara. La presentación especial está organizada por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), que coproduce la película junto con la productora independiente i4films y el canal televisivo Cubavisión.

El camino tiene una estructura coral, dividida en siete relatos de ficción de entre 10 y 12 minutos, centrados en personajes jóvenes cuyas tramas se entrecruzan en distintas épocas significativas de la historia cubana, desde la actualidad hasta las guerras de independencia, iniciadas en 1868.

“No es una película histórica, es una película que recrea un hecho y plantea un redescubrimiento que tenga que ver con la actualidad cubana. Ojalá se perciba así […] Busca reflejar una Cuba a través del tiempo y a la vez a la Cuba de siempre. La que mantiene una esencia que no cambia, que es cíclica”, dijo Alí a EFE.

El actor de 63 años es conocido popularmente por sus papeles en series televisivas como Tras la huella o telenovelas como Oh La Habana, pero también ha desempeñado una carrera teatral dentro de la Isla y ha interpretado papeles secundarios en películas reconocidas como La Red Avispa, Habana Blues o El siglo de las luces.

"Busca reflejar una Cuba a través del tiempo y a la vez a la Cuba de siempre. La que mantiene una esencia que no cambia, que es cíclica”

Como director, Alí ha estado a cargo de proyectos televisivos: capítulos de Tras la Huella, así como documentales y telefilmes como Trigo Verde y Decisiones. La película que ahora presenta como su ópera prima es un proyecto de larga data: el rodaje, interrumpido por la crisis de la pandemia, tardó siete años en concluir. Parte de las filmaciones tuvo lugar en Madrid.

El camino nació como un proyecto televisivo, a partir de un guion escrito por la hija del actor, Daniela Alí Pérez, egresada de Dramaturgia de la Universidad de las Artes. Fue el encuentro con la productora independiente i4films lo que llevó a Omar Alí a decidirse dirigirlo para la gran pantalla.

La productora cubana i4films, liderada por Inti Herrera y Reymel Delgado, con una intensa actividad en Cuba a pesar de la crisis, ha estado detrás de proyectos recientes como Malecón (2025), dirigida por Carlos Larrazabal y elegida por el Icaic para competir por una nominación al Óscar; el cortometraje La mujer que llegó mañana, rodado este verano bajo la dirección de Jazz Vilá; y Hotel Nacional, un proyecto de largometraje que será dirigido por el español Diego Corsini y coproducido con España y Brasil.

La esposa de Omar Alí y madre de la guionista, la actriz Iris Pérez, también participó en el rodaje de El camino como actriz y coach de actores, por lo que la película puede considerarse un proyecto “familiar”.

“El desafío mayor fue respaldar ese espíritu joven desde la visión de nuestra madurez, porque las generaciones cambian y tienen visiones diferentes”, ha dicho la madre de la guionista sobre su trabajo.

“El desafío mayor fue respaldar ese espíritu joven desde la visión de nuestra madurez, porque las generaciones cambian y tienen visiones diferentes”

La película incluye un elenco de 28 personajes, de los cuales ocho son protagonistas interpretados por actores reconocidos como Milton García, Andro Perugorría, Roberto Romero, Abel Molina, Eugenio Torroella, Daniela Leyva, Amalia Gaute y Juannalise Ricardo. Intérpretes como Carlos Busto, Lola Amores, Patricio Wood y Fernando Hechavarría también forman parte del reparto.

“Cada uno interpretó diferentes personajes en todos los cuentos. Resultó un desafío porque cada momento histórico tiene formas de hablar y comportamientos propios. El resto del reparto asumimos personajes incidentales, no menos valiosos”, dijo Iris Pérez con respecto al elenco.

El rodaje comenzó en plena pandemia y, al undécimo día, “se acabó el dinero”, según cuenta a EFE Inti Herrera, quien figura como productor ejecutivo de la película. Así empezó una pausa que los realizadores preveían breve, pero que se prolongó casi dos años. “Empezamos a preparar plan A, B y C, empezamos a ir a reuniones. Todo esto sin que Omar se enterara. Y en un momento determinado, nos damos cuenta que va a haber un corte”, relata Herrera.

La financiación se reanudó años después con la participación del Icaic. Para retomar el proyecto, Alí y los productores tuvieron que reunir de nuevo a un equipo del que muchos ya habían emigrado y afrontar la tarea de conseguir la continuidad de las escenas filmadas años antes y localizar piezas de vestuario y atrezo que se habían extraviado.

“De los ocho protagonistas, cinco estaban fuera de Cuba, algunos con un estatus migratorio en que no podían venir”

Iris Pérez contó sobre la reanudación del rodaje: “Al retomar la filmación quedaban muchos llamados por concluir. El Icaic asumió el respaldo económico, pero i4Films jugó un papel decisivo en todo momento y batalló por terminar el rodaje”.

“De los ocho protagonistas, cinco estaban fuera de Cuba, algunos con un estatus migratorio en que no podían venir”, contó Omar Alí a EFE. El guion tuvo que reestructurarse para buscar soluciones, como dar más relevancia a personajes secundarios que ocuparan el lugar de intérpretes ausente durante el rodaje.

El actor y director también cuenta a la agencia española que, aunque en su momento “dolió” la demora del proceso, ahora considera que la pausa fue “una ganancia” para la película, que “pasó a convertirse en algo personal” al incorporar nuevos elementos al episodio de ficción ambientado en la actualidad.

Omar Alí insistió en que 'El Camino' es un “homenaje a los jóvenes, a esa fuerza necesaria para los cambios”

El estreno en el cine Yara de este sábado se enmarcará en las actividades en celebración a la Jornada de la Cultura Cubana y el aniversario 50 del Ministerio de Cultura, según informó el Icaic en rueda de prensa. La entrada será gratuita.

Alí insistió ante EFE en que El Camino es un “homenaje a los jóvenes, a esa fuerza necesaria para los cambios”.

Los créditos de producción ejecutiva de esta película corresponden a Inti Herrera, Reymel Delgado, Yanin Martínez y Yaumara Roque. La fotografía estuvo a cargo de Alexander González, conocido por El regreso y Habana Selfies, y la dirección de arte fue responsabilidad de Miguel Ángel Tur. Onelio Larralde y Darianis Riverón diseñaron el vestuario. Catalina Montero se ocupó del maquillaje y la peluquería. La edición de la película está firmada por Abel Correa y Rodrigo García Ameneiro compuso la música.