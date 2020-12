Una antología de la poesía experimental en Cuba

La editorial Betania publica, en formato e-book, La poesía experimental en Cuba, una antología de Laura López Fernández. El objetivo, según dice la propia compiladora en el prólogo, es evaluar la producción de este género poético en los siglos XX y XXI, "debido a su relevancia artística y cultural en el ámbito de las letras hispánicas y debido a que forma un corpus singular fuera de los cánones literarios y de las artes plásticas".

Las obras que se salen de los criterios tradicionales, continúa Fernández, "son excluidas y corren el riesgo de ser olvidadas creándose un vacío de conocimiento con respecto a una época, a ciertos estilos, e incluso a un paradigma cultural y artístico".

Aquí algunos ejemplos incluidos en el volumen:

El fragmento dañado se subraya al mirar en torno

y recrearse venecianamente en la identidad de su mirada:

la diferencia de tonos por la distancia es su silencio.

El fragmento cuando está dañado no reconoce los imanes,

furiosamente se encaja en la esfera que giraba

impulsada por la rueda de otro apetito, de otra penetración

irreconocible.

El diálogo carnal en el dañado, la doma circular de sus palabras,

no cae en el misterio suspensivo de la otra noche flechada en el

desembarco,

sino se desliza errante preguntando de excepción y de ruptura;

el pez relámpago no penetra en el bosque donde está adormecido.

El fragmento de apetito está tirado por el centro de la esfera, su

hambre

busca el alimento que lo abarque, la investidura del ceremonial

de las estaciones donde la línea del horizonte es siempre un

enemigo.

El fragmento que está dañado desconoce el sentido de su marcha

y no puede caer en la plomada de su espina central,

pues su ceguera está fría y se detiene

y carece del nacimiento de la irradiación, errantes ojos despedidos

de su centro para ser tan solo el contorno de su chisporroteo,

pero sin que la chispa una la cabellera del agua cayendo

y las danzas de la hoguera que caminan hacia la desmesurada silla

por la que repta el delfín.

José Lezama Lima. Dador (1960)

¡Ay, José, así no se puede!

¡Ay, José, así no sé!

¡Ay, José, así no!

¡Ay, José, así!

¡Ay, José!

¡Ay!

G. Cabrera Infante. "Canción cubana". Exorcismos de esti(l)o, (1976): 61

Lugar: La Cabaña-cárcel,

un camastro,

una mesita,

unos libros,

poca luz.

Una ventana con barrotes mohosos.

Nombre: Estudiante de Filosofía.

Tiempo: Veinte años. Hora: Desfile de rejas.

Felipe Lázaro, "Señas de un preso", 1974

Éste es un poema experimental

(el segundo verso no existe)

y aquí en el tercero hay un espejo

para que se mire Mae West desnuda en el cuarto

Éste es un poema hijo de mala musa puaf y que

hablen

los hombres

lúgubre que ya quisiera Poe

un poema de conceptos tan cursis

que junto a ellos Vargas Vilas es Kant

Éste poema debiera ser escrito con mala

ortografea

vevido con kafé y luego olbidado

éste es un poema carcomido de envidia por

Neruda

un poema sin título ni editor ni ganas

y encima el pobre con un final bastante confucio

bah

la última estrofa mordida por una enorme errata

de

cloaca zen

el último verso bobónico sin siquiera la perdiz

que el título anunció

Luis Rogelio Nogueras, alias 'Wichy el rojo', POE MAE WEST PERDIZ MEN TALK (1988)

________________________