Un arqueólogo español desvela cómo se iluminaba el interior del Partenón en la Antigüedad

Atenas/Con la ayuda de tecnología 3D y otras herramientas digitales, el arqueólogo español Juan de Lara ha logrado desentrañar uno de los grandes enigmas de la arquitectura clásica: cómo se iluminaba el interior del Partenón de Atenas hace 2.500 años.

En su investigación titulada Iluminando el Partenón, publicada en la principal revista científica de arqueología clásica, Τhe Annual of the British School at Athens’, De Lara reconstruye la escena que se revelaría ante los ojos de un griego del siglo V antes de Cristo al entrar a este templo dedicado a Atenea, la diosa helena de la sabiduría.

“Todos hemos visto desde fuera templos griegos. Están en todas partes, en toda la arquitectura europea neoclásica, en las formas dóricas o jónicas, pero la mayoría de las reconstrucciones no ha capturado cómo era realmente entrar en uno de estos templos”, explicó el español, profesor de Historia del Arte y Arqueología en la universidad de Oxford.

Primero, De Lara recreó con la ayuda de programas de tecnología 3D la estructura del Partenón con un margen de error mínimo, de apenas dos centímetros respecto a las dimensiones del templo original.

En esta reconstrucción se incluyó la estatua de oro y marfil de Atenea, de 12 metros de altura y tallada por el escultor helénico Fidias en 438 a.C, que se encontraba dentro del templo durante la antigüedad.

Después, todas las superficies fueron dotadas de sus propiedades materiales específicas, como por ejemplo los índices de reflectancia de la luz.

“Este trabajo hace diez años no se podría haber hecho”, aseguró en una videollamada con EFE en Atenas el científico.

Solo en los últimos años fueron desarrolladas las herramientas que pueden reconstruir digitalmente con precisión cómo se comporta la luz “en la vida real” al “rebotar” en distintas superficies, explicó.

“La luz rebota en cada superficie y cada una de estas conlleva información que se redistribuye sobre, por ejemplo, mi camisa, mi piel, el color, la pared o el cielo azul. Todo esto mezcla los colores y tiene un impacto en la iluminación”, dijo de Lara, quien empezó su carrera como director artístico de videojuegos.

Entonces ¿cuál era la escena que aparecía ante los ojos de un griego del siglo V a.C al entrar al Partenón?

Basándose en su propia reconstrucción, así como en estudios anteriores sobre la iluminación del templo, el arqueólogo llegó a la conclusión de que el Partenón era un edificio “muy oscuro” en su interior.

Sin embargo, los arquitectos y diseñadores del templo fueron “muy inteligentes”, ya que colocaron una estatua, la de Atenea, bastante grande y hecha de marfil y oro, que reflejan mucho la luz.

“Una persona entrando en el Partenón vería, cuando se abriese la puerta, un rayo de luz que impactaría sobre la estatua de Atenea y así parecería que la diosa emergiera del fondo de la oscuridad del templo y caminase hacia él. Una epifanía en toda regla, una aparición mágica de la diosa”, señaló de Lara.

“Lo que hicieron estos arquitectos fue una coreografía, un teatro. Crearon una puesta en escena de lo sagrado e hicieron que la diosa aparezca, que salga del templo. Efectos especiales puramente”, dijo.

En la investigación se tuvieron que incorporar cálculos sobre la posición del sol en diferentes momentos del día y del año que debían ser realizados según los valores del siglo V a.C., ya que por la oscilación de la Tierra la posición del sol no es la misma hoy que entonces.

La estatua de Atenea estaba alineada con la puerta principal del Partenón que, a la vez, estaba orientada hacia el este.

Hasta la actualidad no hay nada que obstruya los rayos de luz llegar a la fachada del templo cuando el sol aparece por el monte Ymeto, visible desde el pico de la Acrópolis.

De Lara descubrió que en dos ocasiones al año, alrededor de abril o a finales de agosto, ocurrían lo que denomina “alineamientos solares”, es decir, el sol, la puerta del Partenón y la estatua estaban situados sobre una misma línea imaginaria.

“Es muy interesante porque en verano es cuando se celebraban los Juegos Panatenaicos, las grandes festividades dedicadas a la diosa”, recordó de Lara.

Justo entonces los devotos que se encontraban en el templo podrían ver el "efecto especial" de epifanía en todo su esplendor.

El arqueólogo busca ahora financiación para desarrollar una experiencia de realidad virtual, basada en su reconstrucción 3D del Partenón.

“Imagina que sería para el que visita el templo, no sólo tomar una foto sino entender completamente lo que ocurría aquí, sentirlo en su propia piel”, concluyó de Lara, quien defiende usar más las nuevas tecnologías en los museos y en la investigación académica.