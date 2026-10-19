El Ballet Nacional de Cuba anuncia la celebración de su 78 cumpleaños y otros aniversarios

Para conmemorar el 81 aniversario de la ONU, el BNC ha elegido la representación del clásico 'Giselle'.

La compañía afirma que con estas funciones pretende compensar que "por las dificultades que atraviesa el país" no se celebre el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso

La Habana/El Ballet Nacional de Cuba (BNC) anunció una serie de presentaciones desde la próxima semana para celebrar el 78 aniversario de su fundación, los 81 años de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el cincuentenario de la creación del Ministerio de Cultura.

La primera de esas galas artísticas en el Teatro Nacional de La Habana tendrá lugar el martes 20 de octubre, y estará dedicada al Ministerio de Cultura en coincidencia con la celebración del Día de la Cultura Nacional, según informó una nota del BNC enviada a EFE.

El programa de esa fecha incluirá la pieza Don Quijote, una de las principales coreografías del repertorio de la compañía, y la actuación de otras dos reconocidas agrupaciones: Danza Contemporánea de Cuba, con la interpretación de la obra Katharsis Morphé, y el Conjunto Folclórico Nacional que subirá a escena con fragmentos de la coreografía Ciclo Yoruba.

Para conmemorar el 81 aniversario de la ONU –el 24 y 25 de octubre– el BNC ha elegido la representación del clásico Giselle, con la puesta en escena de la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso (1920-2019).

El cierre de la temporada –el 28 de octubre– festejará el 78 aniversario de la primera función que ofreció en igual fecha de 1948 el entonces Ballet Alicia Alonso

El cierre de la temporada –el 28 de octubre– festejará el 78 aniversario de la primera función que ofreció en igual fecha de 1948 el entonces Ballet Alicia Alonso, actualmente Ballet Nacional de Cuba, y también el Día de la Hispanidad, que cada 12 de octubre recuerda el encuentro entre Europa y América, tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492 al continente americano.

En esta ocasión, representará La magia de la danza –una antología de importantes momentos del ballet del siglo XIX en versiones de Alicia Alonso– y el epílogo de la obra Sinfonía de Gottschalk.

La publicación de la compañía también expuso que pretende compensar con estas funciones el hecho de que "este año, por las dificultades que atraviesa el país, no pueda efectuarse el Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso".

En ese sentido alude a la profunda crisis económica que arrastra la isla, a la que se ha sumado la energética desde mediados de 2024, por un sistema eléctrico obsoleto y con déficit de inversiones, una circunstancia que provoca prolongados apagones y ha escalado a máximos en los últimos meses con ocho desconexiones totales del sistema electroenergético nacional en lo que va de 2026.

Ambas crisis se han agravado desde enero por el impacto del cerco petrolero aplicado por Estados Unidos, al que ha agregado en los últimos meses una serie de sanciones contra sectores vitales de la economía de la Isla, la cual se encuentra casi paralizada.

Desde su creación en 1960, el Festival Internacional de Ballet de La Habana, uno de los más antiguos y prestigiosos a nivel internacional, se ha celebrado cada dos años.

No tiene carácter competitivo y ha sido escenario por el que han pasado reconocidas compañías y figuras internacionales representantes de diversos estilos y escuelas de danza de cinco continentes, así como del estreno mundial de obras concebidas especialmente para este evento.

El BNC es la compañía de danza clásica más importante de Cuba que tuvo a Alicia Alonso, como su directora, primera figura y fundadora, junto a los hermanos Alberto y Fernando Alonso.

En 2018 el BNC fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por ser "máxima expresión de la escuela cubana de ballet", condición extendida al repertorio de la compañía, su archivo de imágenes, los objetos y documentos relacionados con la institución.