La serie canadiense 'Schitt's Creek' arrasa en los 'Pandemmys'

(EFE).- Era la noche para conocer a la heredera de Game of Thrones, pero, aunque los Emmy virtuales por la pandemia coronaron a Succession como mejor drama y a Watchmen como mejor serie limitada, la absoluta triunfadora fue Schitt's Creek, que arrasó en todos y cada uno de los apartados de comedia.



Esta modesta serie canadiense hizo historia al llevarse los premios a mejor comedia, actor (Eugene Levy), actriz (Catherine O'Hara), actor de reparto (Dan Levy), actriz secundaria (Annie Murphy), mejor guion cómico (Dan Levy) y mejor dirección en una comedia (Andrew Cividino y Dan Levy).



Nunca antes una serie había conseguido todos los premios principales de comedia y ninguna se había anotado tampoco tantos galardones en una sola ceremonia de los Emmy (nueve en total contando los de las galas previas).





Este fue el colofón ideal para las seis temporadas de Schitt's Creek, una comedia sobre una adinerado clan que se reinventa tras arruinarse y cuyo origen también queda en familia, ya que sus creadores son Eugene Levy y su hijo Dan.



"Nuestra serie, en su punto central, va de los efectos de transformación que tiene el amor y la aceptación. Eso es algo que necesitamos ahora más que nunca antes", dijo Dan Levy sobre esta comedia que ha sido muy reconocida por su tratamiento respetuoso de la comunidad LGBT.



Y Eugene Levy aplaudió a su hijo por haber convertido Schitt's Creek en "una celebración de la inclusividad, un castigo a la homofobia y una declaración del poder del amor".



La despedida en 2019 de Game of Thrones, la serie más premiada en la historia de los Emmy (59 estatuillas), dejó este año la pista despejada para los candidatos a mejor drama, una corona que acabó reclamando la shakesperiana y muy adictiva Succession.



Esta serie de HBO, acerca de las puñaladas y traiciones en una familia que posee un conglomerado mediático, se hizo en total con siete Emmy, incluido el de mejor actor (Jeremy Strong).



Además, Jesse Armstrong, el creador de Succession, dio uno de los discursos más políticos de la velada.





"Quiero no dar las gracias al presidente Donald Trump por su horrible y no coordinada respuesta al coronavirus, quiero no dar las gracias al presidente Boris Johnson por hacer lo mismo en mi país (Reino Unido), quiero no dar las gracias a todos los gobiernos nacionalistas que están haciendo lo opuesto a lo que necesitamos ahora, y quiero no dar las gracias a todos los magnates de los medios que hacen tanto por la gente en el poder", afirmó.



Extender en la pequeña pantalla el legendario cómic de Alan Moore y Dave Gibbons parecía una apuesta muy arriesgada, pero Watchmen de HBO confirmó hoy que ha sido una de las grandes sensaciones televisivas de la temporada y su explosiva y ambiciosa reflexión sobre el racismo en EE UU le dio el Emmy a la mejor serie limitada.



Watchmen partía como gran favorita con 26 nominaciones y acabó siendo la serie más premiada de estos Emmy con 11 distinciones, incluida la de mejor actriz de una serie limitada o película para la pequeña pantalla (Regina King).



"Tengan claro que su voto en las próximas elecciones cuenta", aseguró King, que vistió una camiseta con la imagen de la joven afroamericana Breonna Taylor que murió a disparos de la Policía.



Con un argumento relacionado con la masacre racista de Tulsa (EE.UU.) en 1921, Watchmen ha conectado con las reivindicaciones antirracistas de Black Lives Matter que han marcado el pulso de EE UU en los últimos meses.





Y por eso Damon Lindelof, el cerebro de Watchmen y que ha estado detrás de otros fenómenos televisivos como Lost (2004-2010), dedicó su premio a las víctimas y supervivientes de aquella matanza de afroamericanos.



Además, Lindelof lanzó un consejo a todos los que trabajan en la televisión: "Dejad de preocuparos por la cancelación de vuestra serie y pensad en qué hacer para que la renueven".



Impulsada por Watchmen y Succession, HBO fue la compañía más distinguida en estos Emmy con 30 premios (a partir de 107 nominaciones) y superó así a Netflix, que desembarcó con unas impresionantes 160 candidaturas pero que al final se tuvo que conformar con 21 galardones.



Disney+ tuvo un notable estreno, ya que se embolsó ocho galardones en su debut en la televisión gracias, sobre todo, a los siete reconocimientos de The Mandalorian ( Star Wars).



En cambio, la cruz de los novatos fue para Apple TV+, cuya enorme apuesta de The Morning Show pasó prácticamente desapercibida salvo por el Emmy al mejor actor dramático de reparto para el espléndido Billy Crudup, quien derrotó a nada menos que tres candidatos de Succession en su categoría.

La pandemia ha sido la absoluta protagonista de unos premios que han tirado de ingenio para salvar su ceremonia a distancia. Desinfección de sobres ante las cámaras, test de coronavirus en directo y mensajeros enfundados en escafandra para entregar los premios.

"Bienvenidos a los "Pand-Emmys", bromeaba el presentador Jimmy Kimmel al comienzo de una gala que no se ha tomado muy en serio y en la que la mayoría de invitados intervino desde el sofá de su casa, algunos en soledad, otros con su familia y los más lanzados celebrando fiestas frente a una webcam.

La entrega de los premios más importantes de la televisión ha tenido el honor -y el infortunio- de marcar la pauta que seguirán los Óscar, los Globos de Oro y demás eventos de farándula si el estado de las cosas sigue como hasta ahora en los próximos meses. Algo que cuadra con las previsiones más razonables.

Así, el gigantesco Staples Center de Los Ángeles completamente vacío daba la bienvenida a los espectadores que no han querido perderse un formato reinventado y que ha tenido en el carisma de Jennifer Aniston, la emoción de Zendaya y la solvencia de Jimmy Kimmel sus principales pilares.

Una imagen que ya es viral en redes sociales resume a la perfección el espíritu de estos Emmy: Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow reunidas frente a la cámara viendo el evento. Aniston justificaba el porqué de su encuentro con las protagonistas de Friends con un sencillo: "Llevamos siendo compañeras de piso desde 1994".

El guiño doble a una de las series míticas de la pequeña pantalla y al confinamiento en los hogares era la guinda del pastel a una lista de bromas que han tratado de ironizar con lo extraño de las circunstancias, al tiempo que celebrar lo importante que ha sido la televisión para muchas personas. "Todos los días la televisión está allí para ti -aseguraba Kimmel-. Es la madre de tu familia, la hermana de tu hermana y hasta tu perro".

Después de ese discurso, el presentador accedía a una gran pantalla repleta de conexiones en directo. Pero antes de entrar... desinfectante de manos expulsado por un trofeo convertido en surtidor de jabón.

Desde esa sala el humorista ha ido dando paso a diferentes intervenciones como la de las actrices Reese Witherspoon y Kerry Washington, quienes aparecían en un jardín celebrando una fiesta de Año Nuevo. "Porque ya estamos preparadas para que termine este", explicaban.

Fuera de la retransmisión oficial, en el mundo de las redes, arrasaba un vídeo de Ramy Youssef, quien tras perder en su categoría grabó cómo un mensajero enfundado en escafandra se despedía con el premio en su mano.

Jennifer Aniston figuraba como aspirante con galones a la mejor actriz dramática por The Morning Show, pero el premio fue finalmente para Zendaya, cuyo deslumbrante trabajo en Euphoria la convirtió en la ganadora más joven de esa categoría en toda la historia de los Emmy (24 años recién cumplidos).

La joven triunfó en una reñida categoría contra veteranas de la interpretación como Aniston, Olivia Colman, Laura Linney, Sandra Oh y Jodie Comer. Su discurso, admirando a todas a ellas, fue una especie de presentación ante sus compañeros de Hollywood, con quienes se reunirá en próximas galas. Quién sabe cómo y cuándo.

