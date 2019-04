La cara B de la Bienal

Este jueves mientras en los salones del Museo Nacional de Bellas Artes se preparaba la muestra del artista mexicano Gabriel Orozco o en la terraza de la Embajada de España el dúo de Clandestina terminaba de montar sus instalaciones, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara era detenido en la calle Damas cuando realizaba una de las acciones que tenía previstas para la XIII Bienal de La Habana.

El evento artístico más importante de Cuba arrancó con una amplia cobertura en la prensa oficial y extranjera. Los medios anunciaron novedades como la multiplicación de escenarios de la cita habanera, que este año se amplía a Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey, el lema de la Bienal [la construcción de lo posible] o la participación de más de 300 creadores de 52 naciones.

Pero ninguno de ellos habló de la otra cara del evento. La detención de Otero Alcántara se produjo durante una performance con la que trataba de homenajear a Daniel Llorente, conocido como 'el hombre de la bandera' desde que fue detenido tras irrumpir en el acto del 1 de mayo con la insignia de EE UU. Según contó Eliezer Llorente, su hijo, está desaparecido hace más de dos días.

El escritor Abu Duyanah Tamayo, testigo de la detención, dijo a este diario que cuando llegó a la calle del artista, en el barrio de San Isidro, "se lo estaban llevando en la patrulla a él y a dos muchachos más". Según su testimonio, los muchachos salieron corriendo hacia sus casas "porque la policía llegó chillando gomas" pero los oficiales entraron a las viviendas, los sacaron y se los llevaron detenidos.

"Le quitaron el teléfono a Luis Manuel, a nosotros cuando llegamos intentaron quitárnoslo también pero al final nos resistimos y no lo hicieron".

"La Bienal es toda una energía que se mete en cada uno de los rincones y yo soy artista y la Bienal es mía también", había contado a 14ymedio Otero Alcántara antes de su detención, cuando aún no tenía precisado ni fecha ni lugar para la carrera. "Tengo tres proyectos, y uno de ellos es un homenaje al hombre de la bandera, una carrera que se llamará Daniel Llorente y en la que puede participar todo cubano mayor de edad. Lo particular que va a tener es que va ser 66 metros que es la distancia que logró corre Llorente en la Plaza de la Revolución aquel primero de mayo. Todo el que corra tiene que hacerlo con una bandera americana y con un pulover de la bandera cubana. Los tres primeros tendrán su premio y su medalla", explicaba.

El artista, que días antes sufrió otra detención para advertirle de las consecuencias que tendría realizar la performance, asegura que percibe temor en el Gobierno "Este es un régimen simbólico que nunca han podido solucionar nada a nivel práctico, todo es la esperanza, la ilusión y el simbolismo", afirmó.

Las acciones de Otero Alcántara forman parte del proyecto Se U.S.A. "La otra obra que voy a hacer es una pasarela afuera de mi casa, en la calle, y con modelos que serán gente del barrio. Haré un desfile de modas con 10 diseños que escogí entre los más de 80 que tuvo Chanel cuando hizo el suyo en el Prado combinando esos diseños de Chanel con prendas que el cubano usa mucho, en shorts, licras, camisetas, pañuelos, con la imaginería de la bandera americana".

Como artista le interesa hablar de "ese nacionalismo y patriotismo ultrapatético" que construyen los poderes "para dominar, controlar y decirte que eres apátrida" si no haces las cosas como ellos lo tienen previsto. "¿Por qué Daniel Llorente no puede salir con la bandera que quiera?¿Por qué ese enemigo que me quieres construir que yo lo siento como enemigo pero tengo que asumirlo así porque tú me lo impones?", protesta.

Esta edición de la Bienal debía haberse celebrado en 2018, pero sus organizadores la pospusieron a causa de los daños causados tras el paso del huracán Irma. Esta decisión dio pie a que un grupo de artistas independientes, entre los que estaba, como rostro visible, Otero Alcántara, tuviera la iniciativa de organizar la #00Bienal, una convocatoria alternativa que fue satanizada y reprimida por el Gobierno y las autoridades culturales.

Desde 1984 el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam junto al Consejo Nacional de Artes Plásticas, el Ministerio de Cultura, entre otras instituciones, han sido los encargados de organizar la Bienal de La Habana. Las galerías del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, la Collage Habana, el Taller Ensamble, el Museo Nacional de Bellas Artes y estudios independientes como Del Castillo Art Studio o El Apartamento permanecerán abiertas hasta el próximo 12 de mayo como parte de la muestra.

En la última década, con el nacimiento de espacios alternativos, también se han sumado al evento las actividades que tienen lugar en galerías gestionadas de manera independiente y son incluidas como parte de las acciones colaterales. Siempre que se abstengan de cualquier crítica al Gobierno, allí estarán.

