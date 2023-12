Los cineastas independientes cubanos denuncian la censura de sus filmes en el Festival de La Habana

(EFE).- La independiente Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC), enfrentada con el Gobierno y que reclama cambios urgentes en el sector, denunció este viernes la censura de dos películas en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que se realizará del 8 al 17 de diciembre.

La cinta 'Llamadas desde Moscú', dirigida por Luis Alejandro Yero, y 'La Habana de Fito', de Juan Pin Vilar, "han sido nuevamente apartadas del concurso y de otras secciones sin explicación", señaló el grupo de diez representantes de la ACC, cuya firma encabeza el reconocido cineasta cubano Fernando Pérez.

Fue precisamente la censura del documental de Pin Vilar, que cuenta las anécdotas en la capital cubana del artista argentino Fito Páez, y la emisión de una versión no definitiva de ese largometraje en la televisión estatal, sin la autorización de su realizador, el germen que dio origen a la ACC.

Los firmantes del comunicado indicaron que han conocido que el Comité de Selección del Festival "ha sido nuevamente presionado para excluir a estas obras de su curaduría del evento".

La Asamblea reiteró su "frontal denuncia a este dañino 'modus operandi'" e hizo un llamado de atención a "la responsabilidad que en esto tiene nuestro Gobierno, empeñado en sostener a este grupo de funcionarios que destruye nuestro cine, nuestra cultura y vulnera los derechos de cada cubano".

A su juicio, quienes sostienen esa "política reductora son las mismas fuerzas que finalmente han logrado controlar de manera directa el Icaic (Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográticos), empeñadas en montar un simulacro de participación que ignora la voluntad de todo un gremio".

El colectivo, surgido en junio pasado, cree que "esas mismas fuerzas son las que interfieren, de una manera cada vez más explícita, en la independencia que debe caracterizar al Festival de Cine de La Habana, ratificándolo como una plataforma usada para cercenar, silenciar, amedrentar y excluir".

Afirmaron que "no se puede luchar contra el dogma de los medios imponiendo otro. No se puede ser anticolonial prohibiendo películas y obras artísticas realizadas por nuestros creadores".

Asimismo consideraron que "no se puede hablar en nombre del pueblo si no se es capaz de escuchar y responder el clamor de ese pueblo. No se puede alertar del peligro de una sola lectura de la Historia proponiendo como única narrativa la que es escrita desde el poder".

"Todos nuestros documentos y declaraciones tienen como punto central el rechazo a cualquier política que implique actos de censura y exclusión contra obras y autores, un perverso modelo que anula ese elemental derecho de cualquier ciudadano de disfrutar e interpretar esas obras por sí mismo", agregaron.

'La Habana de Fito' desencadenó el "desacuerdo" con el Ministerio de Cultura, que se manifestó a través de una carta abierta suscrita por más de 600 profesionales del sector, entre ellos el director Fernando Pérez, los actores Jorge Perugorría y Luis Alberto García, y el realizador y guionista Kiki Álvarez.

Desde entonces, más de cincuenta representantes del gremio se han reunido con autoridades del Ministerio de Cultura, el Icaic, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba para abordar la polémica y otros asuntos, como la demanda de una ley de cine.

