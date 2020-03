Un coleccionista cubanoamericano dona obras y dinero al Museo Reina Sofía de Madrid

(EFE).- La colección del Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid se va a incrementar con 11 obras donadas por el empresario cubano-estadounidense Jorge Pérez, quien considera que "el arte tiene la capacidad única de permitir que personas de diversos orígenes y etnias compartan una experiencia común".

"Es por eso que he puesto tanto énfasis en crear lazos internacionales, tanto entre Estados Unidos y España como entre otros países a través de Latinoamérica y el Caribe", ha subrayado este martes en unas declaraciones a Efe.

El acuerdo entre Pérez y el museo madrileño fue anunciado hace un año y se cerró oficialmente durante la reciente edición de la feria de arte ARCO en Madrid, según han declarado a Efe fuentes cercanas al empresario inmobiliario.

Las obras donadas están valoradas en conjunto en un millón de dólares (900.000 euros) y además Pérez donó al Reina Sofía 500.000 dólares (unos 450.000 euros) en efectivo para que adquiera obras de artistas españoles y latinoamericanos.

"Espero que este regalo inspire a otros a continuar fomentando este dialogo tan necesario entre todos nuestros pueblos hermanos", ha afirmado el coleccionista radicado en Miami.

Las obras de la colección Pérez que pasan al museo madrileño son To Raise an Object, Airmail Painting No. 115: de Eugenio Dittborn (Chile);, Quipus 58 CR, de Jorge E. Eielson (Perú); Calendario (Abril 2009-Marzo 2010), de Gilda Mantilla (EE.UU.), y El Gran Jefe; Orquesta Roja, Le Roi Du Caourchouc, M. Jean Gilbert, Domb-Otto-Eddy, de Magdalena Jitrik (Argentina).

También ha donado dos obras de la peruana Claudia Coca, Otorongo y Territorio, así como It is Big Big Business (or We s'port? and Necessitate One Snother, Thought to Brush, Word to Image Hand in, de Marcel Dzama y Raymond Pettibon (Canadá y EE UU), y All Quiet on the Western Front, de Fernando Bryce (Perú).

La lista se completa con Amor a primera vista, de Marta Minujin (Argentina); Untitled (Glass on Body Imprints), de Ana Mendieta (Cuba-EE UU); ABC de Cana, de Jonathas Andrade (Brasil), y Luis Morales, de Juan Carlos Alom (Cuba).

Jorge Pérez, cuyo nombre lleva uno de los principales museos de arte de Miami, en cuya fundación tuvo un papel protagonista y al que donó en 2016 una importante colección de arte cubano, es uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del sur de Florida por medio de su empresa The Related Group.

Pérez, de 70 años, cuenta desde el pasado diciembre con su propio centro de arte, Espacio 23, situado en una antigua nave industrial en el barrio miamense de Allapattah.

Espacio 23 no solo alberga su colección de arte, sino que también sirve como lugar para eventos artísticos y para que los artistas puedan trabajar en residencia.

Pérez dice sentirse "americano de descendencia latinoamericana". Nació en Argentina, su herencia familiar está en Cuba, estudió todo el bachillerato en Colombia, donde su familia se exilió, y asegura que se siente "como en casa" en cada uno de los tres países.

