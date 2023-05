Una exposición en Miami muestra el auge de la obra del artista cubano Mariano Rodríguez

(EFE).- Pinturas, acuarelas y dibujos realizados por el artista cubano Mariano Rodríguez (1912-1990) a lo largo de medio siglo se muestran a partir de este viernes en Miami, incluido el óleo "Paloma de la paz" (1940), creado nueve años antes de la famosa obra de Pablo Ruiz Picasso sobre el mismo tema.

La galería Latin Art Core, situada en el barrio Pequeña Habana de Miami, acoge una exposición organizada en colaboración con la Fundación Mariano Rodríguez tras la primera retrospectiva del artista en EE UU, mostrada en Boston y Miami, y la publicación del libro Mariano, 100 obras maestras.

La exposición Mariano, Everything Possible. Selected works (1940-1986) abarca cinco décadas de carrera del artista, considerado una de las figuras más importantes de la segunda generación de modernistas cubanos.

Realizado pocos meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el óleo 'La paloma de la paz' es una de las obras más importantes del primer período de Mariano Rodríguez

La selección incluye piezas raramente exhibidas y otras ampliamente conocidas, entre ellas Mujer en interior con piña (Woman in Interior with Pineapple), de 1943, y La paloma de la paz (The Dove of Peace), de 1940.

Realizado pocos meses después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el óleo La paloma de la paz es una de las obras más importantes del primer período de Mariano Rodríguez y fue exhibido en la muestra Arte Cubano Contemporáneo en el Capitolio de La Habana durante la Segunda Conferencia Americana de Comisiones Nacionales para la Cooperación Intelectual, en 1941.

El artista pintó a una mujer vestida de blanco frente al mar y ofreciendo una paloma, también blanca, como alegoría de la justicia y la paz.

Se considera una pieza premonitoria, años antes de que Picasso hiciera una litografía de una paloma blanca como símbolo para una Conferencia de Paz en París, en 1949.

Israel Moleiro, el propietario de la galería Latin Art Core, fundada en 2005 y especializada en arte latinoamericano, señala a EFE que el actual auge de la obra de Mariano Rodríguez se debe en gran parte al trabajo de la Fundación que lleva su nombre y tiene sede en Madrid, para dar a conocer a un artista que influyó en varias generaciones y fue una figura principal de la segunda vanguardia en Cuba.

Todas las obras que componen la exposición están a la venta y los precios van desde 6.000 dólares a un millón.

Moleiro indicó que la segunda vanguardia cubana se vio influida por los volúmenes del muralismo mexicano y el colorido cubista, y además "ayudó a definir la identidad nacional de Cuba". Rodríguez hizo del gallo, un signo de identidad de Cuba "desde nuestros orígenes", un "concepto pictórico", dijo el galerista.

Mariano introdujo una variedad de enfoques estilísticos que van desde la figuración hasta la abstracción geométrica, el expresionismo abstracto y la imaginería grotesca

En su trabajo, Mariano introdujo una variedad de enfoques estilísticos que van desde la figuración hasta la abstracción geométrica, el expresionismo abstracto y la imaginería grotesca.

Rodríguez estudió en la Academia de Bellas Artes San Alejandro en La Habana y en la Academia San Carlos en México bajo la tutela del reconocido pintor y muralista Manuel Rodríguez Lozano.

El arte de Mariano Rodríguez formó parte de exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno (MoMA) y el Museo de Brooklyn, Nueva York, así como en la Unión Panamericana en Washington D.C. y está presente en museos y colecciones privadas de América y Europa.

La primera retrospectiva en Estados Unidos Mariano. Variaciones sobre un tema se presentó en el McMullen Museum of Art at Boston College (septiembre-diciembre 2021) y en el Pérez Art Museum de Miami (agosto 2022-enero 2023).

