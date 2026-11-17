La puesta en escena de Erom Jimmy Cuesta recupera la dramaturgia de Alberto Pedro con tres actrices que convierten una balsa en metáfora de una nación

Miami/El mar no necesita moverse para provocar vértigo. Basta una balsa precaria, tres mujeres condenadas a compartir sus miserias y un horizonte que nunca se acerca. Con esos elementos, Mare Nostrum, presentada este fin de semana en el Miracle Theatre de Coral Gables, devuelve a los escenarios una de las obsesiones más persistentes de la dramaturgia cubana: la imposibilidad de escapar de una isla que continúa acompañando a sus habitantes incluso después de abandonarla.

Erom Jimmy Cuesta construye su propuesta a partir de Mar nuestro, de Alberto Pedro (1954-2005), e incorpora fragmentos de Manteca, Delirio habanero y Esperando a Odiseo. El procedimiento tiene sus riesgos. Reunir textos concebidos para universos dramáticos diferentes puede desembocar en una acumulación de referencias, pero también permite reconocer las conexiones entre personajes que comparten una misma geografía del desencanto.

Fe, Esperanza y Caridad, interpretadas respectivamente por María Isabel Díaz, Katia Caso e Ileana Wilson, son tres cubanas atrapadas en el Mar de los Sargazos. Sus nombres, tomados de las virtudes teologales, adquieren una ironía devastadora cuando el hambre, la sed y el miedo comienzan a destruir cualquier vestigio de solidaridad.

La escenografía apuesta por la materialidad de una embarcación improvisada: tablones desiguales, neumáticos, recipientes y telas desgastadas

La escenografía apuesta por la materialidad de una embarcación improvisada: tablones desiguales, neumáticos, recipientes y telas desgastadas. Al fondo, el océano proyectado establece un contraste inquietante entre la inmensidad del paisaje y la estrechez del espacio donde las protagonistas discuten, recuerdan y se enfrentan. La balsa funciona como escenario y prisión, pero también como una representación reducida de Cuba.

La dirección aprovecha el contraste entre las tres intérpretes. María Isabel Díaz aporta a Fe una presencia firme, sostenida por una expresividad que no necesita excesos. Katia Caso introduce en Esperanza una energía más contradictoria, capaz de transitar del humor a la desesperación. Ileana Wilson construye una Caridad cuya vulnerabilidad sostiene buena parte de la dimensión afectiva del relato.

El encuentro de estas actrices, residentes en España, constituye además un acontecimiento para la escena cubana del exilio. Sus trayectorias forman parte de una memoria audiovisual y teatral dispersa por la emigración. Reunirlas sobre las tablas supone recuperar, aunque sea durante unas funciones, una continuidad artística quebrada por las fronteras.

El mayor acierto dramatúrgico está en permitir que el humor sobreviva dentro de la tragedia. Las discusiones domésticas, los reproches y los recuerdos de una cotidianidad absurda impiden que los personajes se conviertan exclusivamente en víctimas. Son mujeres capaces de la ternura, pero también del egoísmo y la crueldad.

Sin embargo, la construcción presenta algunos desequilibrios. Determinados parlamentos prolongan conflictos que ya han alcanzado suficiente intensidad, mientras ciertas alusiones al pasado parecen reclamar del espectador una familiaridad excesiva con los códigos del Período Especial.

Cuesta, discípulo de Miriam Lezcano, rinde homenaje tanto a su maestra como a Alberto Pedro sin convertirlos en piezas de museo

Cuesta, discípulo de Miriam Lezcano, rinde homenaje tanto a su maestra como a Alberto Pedro sin convertirlos en piezas de museo. Su montaje, presentado dentro de la segunda Muestra Internacional de Teatro y Dramaturgia Independiente, confirma la vigencia de una escritura que encontró en el absurdo una manera de representar el desastre nacional.

Alberto Pedro concibió la pieza original, Mar nuestro, desde una mirada profundamente pesimista sobre el éxodo cubano. Como recordaría años después Miriam Lezcano situar a las protagonistas en el Mar de los Sargazos significaba condenarlas a un espacio sin salida. La balsa, lejos de representar el camino hacia la libertad, se convierte en otra forma de encierro, una prolongación de la Isla de la que las mujeres intentan escapar. La emigración deja de ser una promesa de salvación para convertirse en una travesía hacia la incertidumbre.

Treinta años después de la crisis de los balseros, el mar sigue siendo una frontera mortal para los cubanos. Cambian las rutas migratorias, las embarcaciones y las generaciones, pero persiste la misma pregunta: ¿cuántas vidas más tendrá que tragarse el mar antes de que Cuba deje de ser un país del que hay que huir?

Mare Nostrum no ofrece una respuesta tranquilizadora. Su mayor fuerza reside precisamente en esa negativa. La travesía termina convirtiéndose en una metáfora incómoda: la de un país donde incluso quienes consiguen partir pueden permanecer, para siempre, a la deriva.