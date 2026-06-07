Memoria, exilio y desencanto en los libros cubanos de mayo

Los libros de mayo reflejan una preocupación compartida por preservar la memoria y comprender las consecuencias humanas del exilio.

Las novedades editoriales vinculadas a la Isla transitan entre la poesía, el testimonio, la novela y el ensayo para narrar una nación marcada por la diáspora y el desarraigo

La Habana/La memoria, las heridas del destierro y el éxodo masivo que ha redefinido a la nación cubana dentro y fuera de la Isla dominaron buena parte de las publicaciones y presentaciones literarias vinculadas a Cuba durante mayo. Desde la poesía hasta la novela, pasando por el ensayo testimonial, la crítica de arte y la investigación antropológica, las novedades del mes confirmaron una tendencia cada vez más visible en la producción intelectual cubana contemporánea: la necesidad de contar una experiencia nacional fragmentada por la emigración, la distancia y las profundas transformaciones sociales de las últimas décadas.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra Efluvios, del poeta cubano Joaquín Gálvez. La obra llega respaldada por un prólogo del escritor y periodista José Hugo Fernández, quien ha destacado que el volumen, “prodigando desenfado y rigor profesional a partes iguales, traspasa lo filosófico, lo literario y lo introspectivo para ilustrar cómo la poesía suele elevarse sobre las fragilidades humanas y alcanzar el cenit”.

El escritor y cineasta Carlos D. Lechuga presentó en Madrid su más reciente libro, 'Perro cubano', una obra que llega precedida por la obtención del Premio Franz Kafka 2026

Radicado desde hace años en Estados Unidos, Gálvez es una figura reconocida dentro de la poesía cubana del exilio. Además de su trabajo creativo, ha desempeñado una intensa labor como promotor cultural, editor y gestor de proyectos literarios que han contribuido a mantener vivos los vínculos entre escritores cubanos dispersos por distintos países. En Efluvios confluyen reflexión, experiencia personal y una mirada madura sobre los dilemas existenciales que atraviesan buena parte de la literatura cubana contemporánea.

También en mayo el escritor y cineasta Carlos D. Lechuga presentó en Madrid su más reciente libro, Perro cubano, una obra que llega precedida por la obtención del Premio Franz Kafka 2026 de Ensayo/Testimonio. Definido por el miembro del jurado Ernesto Menéndez Conde como un “no-libro”, el volumen se mueve entre la memoria personal, la observación social y la reflexión política.

Lechuga, conocido internacionalmente por películas como Melaza y Santa y Andrés, traslada a la escritura muchas de las preocupaciones que han marcado su filmografía. El resultado es un texto de fuerte carga existencial que explora las fracturas de la sociedad cubana actual desde una perspectiva íntima y profundamente subjetiva. En tiempos de emigración masiva y desencanto colectivo, Perro cubano se suma a una corriente de obras que intentan documentar, desde la experiencia individual, las transformaciones emocionales y sociales que vive la Isla.

'Morir de exilio: Lejos de Cuba', de Uva de Aragón, regresa este año en una edición ampliada publicada por Eriginal Books

La memoria del exilio ocupa también el centro de Morir de exilio: Lejos de Cuba, de Uva de Aragón, que regresa este año en una edición ampliada publicada por Eriginal Books con motivo del vigésimo aniversario de su aparición. La obra reúne cerca de noventa artículos y semblanzas dedicados a figuras cubanas fallecidas fuera de su país natal.

Más que una recopilación de perfiles biográficos, el libro funciona como un extenso mapa sentimental del exilio cubano. Escritores, artistas, activistas, académicos y figuras públicas aparecen retratados en textos que reconstruyen trayectorias individuales mientras documentan una historia colectiva marcada por la separación, la nostalgia y la reconstrucción de identidades lejos de Cuba.

Otra publicación relevante es la monografía bilingüe dedicada al pintor cubanoamericano Humberto Castro, escrita por la historiadora y crítica de arte Francine Birbragher. El volumen examina de manera detallada las tres etapas fundamentales de la trayectoria del artista: sus años formativos en la Cuba de los ochenta, donde se consolidó como una de las figuras más destacadas de la llamada Generación de Oro de las artes plásticas; su etapa francesa durante los años noventa; y su posterior desarrollo creativo en Estados Unidos.

Durante mayo continuó su recorrido editorial 'Objetos perdidos', la nueva novela de Karla Suárez publicada por la Editorial Comba, en España.

La investigación permite recorrer una obra compleja que dialoga con la mitología, la memoria, el desplazamiento y las tensiones culturales de la contemporaneidad. Más allá de su interés artístico, el libro aporta una valiosa perspectiva sobre las múltiples formas en que la experiencia migratoria ha moldeado la producción visual cubana de las últimas décadas.

Aunque apareció oficialmente en abril, durante mayo continuó su recorrido editorial Objetos perdidos, la nueva novela de Karla Suárez publicada por la Editorial Comba, en España. La historia sigue a Giselle, una bailarina cubana que queda atrapada en Barcelona tras perder su bolso y verse obligada a sobrevivir durante varios días en los alrededores de la Sagrada Familia.

La búsqueda de documentos, recuerdos y objetos cargados de significado sentimental se convierte en una exploración mucho más profunda sobre la identidad, los sueños frustrados, la emigración y la necesidad de reconstruirse. Con una prosa contenida y eficaz, Suárez vuelve a abordar algunos de los temas que han definido su narrativa: el desarraigo, la memoria y la fragilidad de los proyectos personales. No resulta casual que la novela haya sido recibida con entusiasmo por la crítica, que ha destacado tanto la fuerza de su protagonista como la sensibilidad con que aborda las pérdidas visibles e invisibles que acompañan los desplazamientos humanos.

A través de conversaciones sostenidas desde el interior de un taxi, Wig documenta acontecimientos decisivos

Por último, mayo siguió consolidando la repercusión de Havana Taxi: Cuba y los años de ilusión, del antropólogo noruego Ståle Wig. Fruto de varios años de investigación de campo en La Habana, el libro reconstruye la vida cotidiana de tres personajes cubanos durante una década marcada por expectativas de cambio y posteriores desencantos.

A través de conversaciones sostenidas desde el interior de un taxi, Wig documenta acontecimientos decisivos como la expansión de internet, el acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos, la muerte de Fidel Castro y las protestas del 11 de julio de 2021. El resultado es una obra que combina el rigor antropológico con una notable capacidad narrativa para capturar las tensiones entre esperanza y estancamiento que han definido la experiencia cubana reciente.

En conjunto, las novedades editoriales de mayo reflejan una preocupación compartida por preservar la memoria y comprender las consecuencias humanas del exilio, la migración y la transformación social. Desde la poesía hasta la investigación académica, pasando por la novela y el testimonio, los libros publicados o presentados durante el mes dibujan el retrato de una nación dispersa geográficamente, pero empeñada en contarse a sí misma.