Nace 'Bookish & Co.', una revista literaria cubana con vocación universal

La Habana/Como una revista para “bibliófilos, escritores en celo y amantes del olor a papel viejo” se presenta Bookish & Co., recién fundada por los escritores cubanos Pablo de Cuba Soria y Michael H. Miranda. El proyecto es una iniciativa de la editorial Casa Vacía y se publica en dos idiomas, español e inglés.

En conversación con 14ymedio, De Cuba Soria describe Bookish & Co. como un “rincón digital” para lectores, definido por las “obsesiones, gustos e ideas” de sus dos editores. “Habrá retroalimentación con Casa Vacía –aunque no solo– en tanto sacaremos reseñas de sus libros, y también adelantos y promociones de textos que saldrán o que ya han salido en la editorial”, explica.

“Bookish & Co. nació del impulso bibliófilo que compartimos Michael H. Miranda y yo. Nuestras bibliotecas, con más de 6.000 volúmenes cada una, son testigos de esa pasión”, cuenta. Fue en las “trincheras” de la editorial, entre Texas y Virginia, donde surgió la idea de una web para quienes sienten que la bibliofilia no es “solo una afición, sino una forma de vida”.

Decidieron crear “un refugio digital para amantes de libros, lectores y escritores”. En el sitio encontrarán su espacio “bouquifilos –pequeñas joyas sobre bibliotecas y manías lectoras–, ensayos que divagan con pasión, reseñas mordaces y listas y otros escritos que celebran el caos organizado de la literatura, el arte y la bibliofilia. Queríamos un lugar sin pretensiones, pero con profundidad; irónico, pero tierno; global, pero íntimo”.

Portada de 'Bookish & Co.' del martes 22 de abril de 2025.

Secciones dedicadas a recoger ensayos y reseñas, pero también “hojas sueltas” y entrevistas –”cuestionarios” muy personales, inspirados en el bibliófilo ficcional Jonathan Edax– conforman la primera portada de la web, que tiene un lema: “Bibliofilia, escritura y tiempo perdido”. Además, algunas de sus ilustraciones han sido creadas con inteligencia artificial.

En términos poéticos, los editores resumen el enfoque de Bookish & Co. como una colección de “ensayos que no salvan al mundo, pero al menos dan fe de su existencia; y reseñas que prefirirían llamarse de otro modo”.

Según De Cuba Soria, Bookish & Co. no significa el fin de Parva Forma, la revista “oficial” de Casa Vacía que ha salido con “periodicidad incierta (anual, semestral)”. El nuevo proyecto, totalmente independiente aunque vinculado a la editorial, tiene la intención de publicar de dos a tres textos por semana.

De Cuba Soria es poeta y editor. Nació en Santiago de Cuba en 1980 y es autor de El libro del tío Ez, La última lectura de Orlando –una colección de ensayos sobre literatura cubana– e Inestable. Residente en Richmond y profesor de la Universidad de Virginia, es actualmente el director de Casa Vacía.

Por su parte, Miranda, profesor y escritor, nació en Cuba en 1974 y obtuvo un doctorado en Estudios Hispánicos en Texas, EE UU. Además, es autor de varios libros de poesía como Diario de Olympia Heights (Casa Vacía) y Asilo en Brazos Valley (Bokeh). Es profesor de la Universidad de Arkansas.

Con su enfoque particular, Bookish & Co. recoge la tradición de las revistas culturales cubanas, tanto digitales como impresas. Con cierto tono retro y motivada por una noción clásica de la literatura, aprovecha no obstante el alcance potencial que ofrece internet para difundir la obra de algunos de los escritores cubanos más prominentes de la actualidad.

Firmas como las de José Prats Sariol, Rolando Sánchez Mejías, Carlos A. Aguilera, Daniel Céspedes Góngora, Roberto Méndez Martínez, Luis Felipe Rojas o Diego L. García demuestran que las coordenadas de Bookish & Co. abarcan a la Isla y a su diáspora, tanto como la literatura cubana y la universal.