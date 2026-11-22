El escritor rescata las voces de los presos políticos de los años 60 y 70, mientras reconstruye las fracturas de su propia familia bajo la Revolución

La Habana/Cómo entrar a una cárcel (Tusquets, 2026), de Néstor Díaz de Villegas, es mucho más que el relato de una experiencia personal: es una puerta hacia una parte de la historia cubana que durante décadas nos han impedido conocer. Sus páginas me han ayudado a reconstruir el presidio político de los primeros años de la Revolución, sus víctimas, sus verdugos y las complicidades que hicieron posible aquella maquinaria represiva.

La prisión comienza mucho antes de las rejas. En Cumanayagua, el joven Néstor crece rodeado de señales que anuncian su destino. Los libros como ventanas hacia otras realidades, la irreverencia verbal, la ropa enviada por familiares desde Estados Unidos y una incapacidad casi instintiva para someterse. La delación de sus compañeros del preuniversitario termina de cerrar la trampa que el lector ha visto construir desde el primer párrafo.

El libro funciona también como una saga familiar. Por sus páginas desfilan personajes que encarnan las fracturas de la sociedad cubana de los años 60 y 70. Los exiliados, los encarcelados y quienes sobreviven en los márgenes parecen superar en número a los integrados al nuevo orden. Un clan, con un lejano abolengo, se fractura en pedazos cuando la ideología enfrenta, encarcela o destierra a los que hasta poco posaban juntos en una foto.

Un pelele envalentonado como tantos otros que se apresuraron a dejarse la barba y vestirse de verde olivo después de enero de 1959

"La única fuente, el único repositorio de artefactos históricos que queda en pie soy yo. Me veo como una urna que guarda las vísceras de toda la familia. Me da asco y miedo hurgar en la materia podrida, entiendo que mi curiosidad puede causar más mal que bien". El cronista de su propia estirpe no idealiza a los suyos, retratados como frágiles figuritas de papel que el vendaval revolucionario hace saltar por los aires.

Entre estos últimos sobresale Castor, el padre, cuya metamorfosis en Castro posee una elocuencia casi literaria. Hombre de escaso carácter y pocas aptitudes para los negocios, encuentra en la Revolución el poder que la vida le había negado. La pistola al cinto y su participación en la persecución de los alzados del Escambray convierten su insignificancia personal en autoridad sobre otros. Un pelele envalentonado como tantos otros que se apresuraron a dejarse la barba y vestirse de verde olivo después de enero de 1959.

En el texto, la "limpia del Escambray" emerge como lo que fue: una guerra civil, con muertos, desplazamientos forzosos y horrores enterrados en fosas colectivas. Díaz de Villegas devuelve la complejidad humana a un conflicto reducido por el discurso oficial a una confrontación entre “héroes y bandidos”. Las montañas, las cascadas y el canto de los pájaros son el escenario de un enfrentamiento que se desborda sobre los pueblos vecinos y sobre todo el país, extendiendo el terror.

Ella es también la que le pide que se vaya, porque en la Isla no va a tener vida tras salir de la cárcel

Por otro lado está La Curra, la madre que se desmaya al ver entrar a la casa a los uniformados con su hijo detenido, recordando quizás al niño que parió sobre la mesa del comedor y que estuvo a punto de morir al nacer. Su impotencia condensa el sufrimiento de tantas familias incapaces de proteger a los suyos frente al Estado. Ella es también la que le pide que se vaya, porque en la Isla no va a tener vida tras salir de la cárcel.

La escritura de Díaz de Villegas avanza entre la memoria íntima, la reconstrucción histórica y una ironía feroz. El tío en La Habana y su fábrica clandestina de tabacos introducen el territorio de una capital temida, pero también capaz de ofrecer complicidades y espacios de libertad inexistentes en la militarizada Cumanayagua. El mismo joven experimenta la transformación de esa Babilonia de alocada vida nocturna en una urbe de purgas y redadas.

El Presidio Modelo de Isla de Pinos adquiere en su escritura una dimensión simbólica extraordinaria. Sus edificios circulares, organizados alrededor de torres centrales de vigilancia, adoptan la estructura del panóptico. "La arquitectura del texto reproducirá el confinamiento", advierte. El poder observa desde el centro mientras los prisioneros permanecen expuestos a su mirada. Resulta difícil encontrar una metáfora más precisa del sistema político cubano.

Enhebrados en las historias están contados también los últimos meses de Ernesto Guevara, el fracaso de su gesta africana y las maniobras de Fidel Castro, incluida la lectura anticipada de su carta de despedida, para deshacerse del argentino

Díaz de Villegas, que visitó aquella cárcel siendo niño, recoge testimonios estremecedores, como el de los explosivos que fueron colocados bajo el penal en abril de 1961 con la intención de hacer volar a todos los encarcelados si la Isla sufría una invasión militar. El Presidio Modelo subió entonces un peldaño en "eficacia", había pasado a ser no solo jaula sino también posible tumba colectiva.

Enhebrados en las historias están contados también los últimos meses de Ernesto Guevara, el fracaso de su gesta africana y las maniobras de Fidel Castro, incluida la lectura anticipada de su carta de despedida, para deshacerse del argentino. El relato cuestiona así otra de las grandes construcciones heroicas del imaginario revolucionario y muestra a un Che apocado, a merced de los designios de un hombre que no quería obstáculo alguno entre su persona y el poder total.

Es el poema dedicado al rey Carlos III, después de que su avenida habanera fuera rebautizada en homenaje a Salvador Allende, el puntillazo que conduce al joven escritor ante un tribunal. La desproporción entre sus versos y una condena de seis años revela la dimensión grotesca de aquella justicia insaciable: "¿No les bastaba con todo el poder? ¿Querían más, me querían a mí?" cuestiona Díaz de Villegas.

Luego, al contar su tiempo en prisión, ya catalogado bajo las siglas CR (ce-erre), que identifican a los "contrarrevolucionarios", el autor se afana por preservar nombres, episodios y testimonios antes de que desaparezcan sus protagonistas. El grupo de plantados que llega a Ariza cantando el himno nacional pertenecen a una memoria que envejece sin haber encontrado todavía su lugar en los medios públicos, las academias ni las mesas familiares dentro de la Isla.

La lectura del texto de Néstor Díaz de Villegas me provoca una mezcla de inquietud y familiaridad

La cárcel también es la entrada a un mundo que está vedado conocer a los de afuera, un universo donde se agrupan antiguos abogados, presentadores de televisión, profesores caídos en desgracia y "virados", los que apoyaron la Revolución y luego se enfrentaron a su giro comunista. "El alma del preso bajo el socialismo es libre, la del hombre de la calle obedece a lo que Engels llama la falsa conciencia", reconoce. Los calabozos son también un constante reencuentro: "personas desaparecidas de mi pueblo, también estaban aquí".

Con 18 años, el poeta es obligado a trabajar en la edificación de esas secundarias y preuniversitarios en el campo donde, poco después, tratarán de convertir a mi generación en el "hombre nuevo". Para cuando nos toca habitar esas becas, la domesticación de la sociedad cubana está completada y las negociaciones, impulsadas por Jimmy Carter años antes, habían desembocado en la liberación de cientos de prisioneros políticos. Para ese entonces en la biblioteca de mi escuela no quedaba ni un solo libro que no estuviera autorizado, filtrado o escrito para validar la historia oficial.

Más de cuatro décadas después, llego al final de este volumen de tapa negra con una foto del Presidio Modelo en la portada. La lectura del texto de Néstor Díaz de Villegas me provoca una mezcla de inquietud y familiaridad. Hace poco volví a escuchar las siglas CR, cuando las rejas de un calabozo habanero se cerraron tras de mí.