Tres artistas más cancelan su participación en el Festival San Remo de Cuba

El San Remo Music Awards de Cuba no levanta cabeza. A la cancelación de las actuaciones de Andy y Lucas, Álex Ubago y Kalimba, que se conocieron el miércoles, se suman ahora tres artistas más: los cubanos Arlenys Rodríguez Lazo y Raúl Paz, además del español Carlos Torres.

"Esto es una decisión mía y muy personal. No participaré en la primera edición en Cuba del festival San Remo. Éxitos a todos los concursantes. Gracias", se limitó a comunicar Arlenys Rodríguez Lazo este jueves a través de su perfil en Facebook. Se convertía así en la primera cubana en decir no al evento, que se celebrará en La Habana entre el 5 y el 10 abril si no siguen las anulaciones.

El caso de Raúl Paz parece distinto. El músico no se ha manifestado ni ha rechazado expresamente asistir al festival, sino que el Real Café Miami, donde tenía previsto actuar el próximo 11 de febrero, comunicó la cancelación del concierto del cubano en su local.



"La administración de Real Café Miami se comunicó este jueves con el cantautor cubano Raúl Paz, quien tenía previsto un concierto aquí el 11 de febrero. El músico confirmó que no sabía que estaba invitado al evento del Festival de San Remo y que no participaría seguro. No obstante, teniendo en cuenta las repercusiones negativas que la presentación en Miami podría tener, la misma queda cancelada".

El artista, originario de Pinar del Río, no se ha manifestado al respecto.

Por su parte, el español Carlos Torres ha justificado su participación con el mismo argumento que sus compatriotas Andy y Lucas, asegurando que desconocía detalles sobre el festival.

En un video publicado en su página de Facebook, el artista afirma que tenía muchas ganas de ir a Cuba a cantar. "Sé, y me consta, que hay muchos seguidores cubanos y que les gusta mi música".

Sin embargo, los mensajes recibidos en sus redes sociales le han hecho replantearse su participación, afirma. "Llevo como una semana recibiendo mensajes por las redes sociales y me preguntaba, ¿qué está pasando? Pues cuando uno tiene toda la información de este festival, hablo del Festival de San Remo en Cuba, en el mes de abril, desde ya decido que no voy a ir".

El cantante añadió que espera que haya otra oportunidad de ir a la Isla "cuando la cosa esté más tranquila, disfrutemos todos y hagamos las cosas bien".

"No me gusta ir así a Cuba, no me gusta cantar así", dijo, aunque evitó ser crítico y remarcó que "la música es libre, la música no entiende de política".

Un caso particular es el de la rapera Telmary, que publicó un video en su perfil de Instagram en el que afirma desconocer por completo que estuviera incluida entre los cantantes que actuarán en el festival y, ni siquiera de su existencia.

"No estaba enterada del festival de San Remo en Cuba. No sé por qué estoy incluida entre sus invitados, porque yo tengo representante, tengo teléfono, tengo correo, yo podría enterarme si alguien quiere mi participación en un festival, y este no es el caso", afirma. "Sí sé que se quería mi participación en el festival Jazz Plaza, al que no pude asistir con todo el dolor de mi corazón porque ahí sí están mis amigos músicos".

La artista cubana dice que su mensaje está motivado por los ataques que ha recibido en redes sociales y pide que no se le falte el respeto porque también ella tiene "la lengua muy dura", pero se lo reserva para rapear y no para atacar a nadie.

"No he confirmado mi participación, no sé por qué un órgano oficial me está anunciando. El que me conozca sabe que yo no hago ningún movimiento si no hay un contrato, un acuerdo previo", señala molesta.

En estas circunstancias, el oficialismo ha reaccionado atacando a los artistas que antes presentaba como flamante plantel de invitados pero que ahora ya no considera suficientemente famosos. Anoche, la periodista Arleen Rodríguez Derivet aseguró en su programa de Radio Rebelde, Chapeando, que estos artistas ya no son lo que eran.

"Famosos muy pocos. Están en una posición decadente, pero eran lo más significativo del Festival", sostuvo.

La locutora califica de "cara de tabla" a quien asegura ignorar, como hicieron Andy y lucas, que el contratista que los invitó al evento en Cuba era el Ministerio de Cultura y destaca que el cantante gaditano mencionara su concierto en febrero en Miami y pidiera que en el público "reconozcan el gesto".

En el programa, difundido por Cubadebate, se acusó al influencer radicado en Miami Alexander Otaola de crear una campaña de presión e intentar, con la colaboración del partido derechista Vox, miamizar España, algo que, señaló, no parece dar resultados ya que en las manifestaciones que se convocan en Madrid o Barcelona apenas se reúne a una veintena de personas.

