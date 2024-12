Paul Auster, Quincy Jones y Alain Delon entre los escritores y artistas fallecidos en 2024

Una muerte impactante fue la de Liam Payne, ex miembro de One Direction, en un hotel de Buenos Aires

Madrid/El mundo de la cultura perdió este 2024 a muchos representantes destacados y un puñado de nombre míticos. Ya no habrá más libros de Paul Auster o Alice Munro, ni más música producida por Quincy Jones ni más esculturas del gran Richard Serra ni más películas con el talento de Maggie Smith o Alain Delon. Otro el fallecimiento impactante del año fue el de Liam Payne, ex miembro de One Direction, que murió en octubre, a los 31 años, tras caer del balcón del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires, en circunstancias aún bajo investigación.

El cantante británico tenía en su cuerpo una mezcla de éxtasis, crack, ketamina y una drogas conocida como 'cocaína rosa'. La Fiscalía argentina immputó a tres personas "por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes". Un fallecimiento inesperado y dramático frente a la paz con la que se fue Quince Jones, el 3 de noviembre, con 91 años, y dejando un espectacular legado en el que destacan sus 27 premios Grammy o la producción de discos emblemáticos como Thriller y Bad, de Michael Jackson.

Precisamente uno de los hermanos del rey del pop también murió este año: Tito Jackson, uno de los miembros de The Jackson 5, que tuvo una carrera muy discreta tras la disolución del grupo familiar.

Del mundo de la música también murió Eric Carmen, con una larga carrera tanto en solitario como en la banda Raspberries. Pero fue conocido principalmente por dos canciones: All by myself y Hungry Eyes. Y con un solo tema alcanzó la fama mundial el italiano Pino D'Angiò: Ma quale idea. Mientras que Françoise Hardy, la inolvidable intérprete de Tous les garçons et les filles, falleció a los 80 años tras varios años reclamando públicamente que le dejaran recurrir a la eutanasia. Y Kris Kristofferson, un nombre esencial de la música country, que tuvo una época destacada en el cine, donde protagonizó títulos como A Star is Born (1977), junto a Barbra Streisand, o Pat Garret y Billy el Niño (1973).

David Soul dejó para la historia de la pequeña pantalla su interpretación de policía en la mítica 'Starsky y Hutch'

Otro que alternó la música y la interpretación era David Soul, que dejó para la historia de la pequeña pantalla su interpretación de policía en la mítica Starsky y Hutch.

Pero en el mundo de la interpretación hay dos estrellas que nos dejaron y que serán recordadas no solo por su talento. Alain Delon, uno de los rostros más bellos del cine y protagonistas de películas de la talla de Plein Soleil (1960), la primera adaptación de la novela Mr. Ripley de Patricia Highsmith, o Rocco y sus hermanos (1960) y El Gatopardo (1963), a las órdenes de Visconti. Una figura que alimentó polémicas con sus declaraciones a favor de la ultraderecha francesa. Nada que ver con la discreción y elegancia que siempre caracterizó a la británica Maggie Smith.

Dos Óscar confirmaron el talento de esta actriz, que nos deja para el recuerdo películas como Travels with my Aunt (1972) o Gosford Park (2002), y la inolvidable Violet Crawley de la serie Downton Abbey.

El fallecimiento a los 53 años y tras una larga lucha contra el cáncer de Shannen Doherty, popular por series como Beverly Hills, 90210 o Charmen, fue otra de las noticias que más impactó este año.

Un 2024 en el que también fallecieron Shelley Duvall (El resplandor); Gena Rowlands, que pasó de ser la musa de John Cassavets a conocida por The Notebook; Roger Corman, el rey de la serie B; Louis Gossett Jr., primer afroamericano en ganar un Óscar como actor de reparto; Teri Garr (Tootsie) o la delicada Anouk Aimée (Un hombre y una mujer).

También partió la canadiense Alice Munro, Premio Nobel de Literatura en 2013 y conocida por la precisión de sus relatos

En la literatura falleció Paul Auster, dos años después de anunciar que padecía cáncer. Autor de Trilogía de Nueva York, Sunset Park o 4 3 2 1, fue, sin duda, el autor que mejor ha escrito sobre Nueva York. También partió la canadiense Alice Munro, Premio Nobel de Literatura en 2013 y conocida por la precisión de sus relatos, vio cómo toda su vida se ponía en cuestión cuando su hija desveló, tras el fallecimiento de su madre, que había conocido y consentido los abusos sexuales que sufrió por parte del segundo marido de la escritora.

La antillana Maryse Condé o el albanés Ismael Kadaré, dos eternos candidatos al Nobel, y el chileno Antonio Skármeta, autor de Ardiente paciencia, que adaptó al cine como Il Postino, fueron otros de los grandes nombres de la literatura que murieron en 2024.

Del mundo del arte se fue Richard Serra, un maestro que imprimió poesía a sus mastodónticas esculturas de acero, y de la moda, Roberto Cavalli, diseñador de excesos basados en la naturaleza. Aún más excéntrica, la estadounidense Iris Apfel, una de las primeras prescriptoras de estilo, que aportó color con sus labios rojos y sus enormes gafas redondas. Un estilo muy particular y muy diferente a la sobria elegancia de la española Marisa Paredes, musa de Almodóvar, fallecida este diciembre.