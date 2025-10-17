El régimen censura un homenaje en La Habana a Celia Cruz por su centenario

Madrid/La gala por el centenario de Celia Cruz organizada para este domingo 19 de octubre por el grupo de teatro El Público, en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) de La Habana, ha sido cancelada. De ello informó este jueves el Centro Nacional de Música Popular, en un escueto mensaje en el que ni siquiera se pronunciaba el nombre de la Reina de la Salsa.

“La subdirección de programación del Centro Nacional de Música Popular informa de que la presentación del grupo de teatro El Público, prevista para este domingo 19, a las 8:30 pm, en la Nave 3 de Fábrica de Arte Cubano, no se realizará”, eran las palabras elegidas por el organismo estatal.

El actor Danielito Tri-tri (Daniel Triana), que forma parte del elenco del espectáculo, reprodujo la publicación oficial, arremetiendo: “Censurado el espectáculo homenaje a Celia, gracias a los mismos de siempre”.

Este viernes, Rosa Marquetti, especialista en la vida y obra de la Guarachera de Cuba, que nació el 21 de octubre de 1925, ha comentado en un largo post la decisión de las autoridades culturales, sintiéndose con “más dolor que rabia” por el incidente y titulando su texto: Celia Cruz: el brillo de un nombre frente a la indigencia cultural. En él, dice que la “prohibición” del tributo que pretendían realizar El Público y la FAC “agrega un capítulo más a la historia de la censura y la aplicación de métodos de comisariado político dentro de la cultura cubana”.

Con conocimiento de causa, la musicóloga refiere que “algunos de los implicados en esta sentida iniciativa tras días de ensayos y trabajo, cuentan incidentes de citaciones personales, órdenes inapelables y amenazas anticipando consecuencias negativas para quienes se atrevan a la desobediencia”.

"Llevan 60 años temiéndole a esa voz, temblando de miedo con solo pronunciar o escribir su nombre"

De igual manera, critica el “errático comunicado de un ente burocrático que nada tiene que ver con las artes escénicas”, en el que “ni siquiera mencionan el nombre de Celia Cruz”. Al respecto, apostilla Marquetti: “Llevan 60 años temiéndole a esa voz, temblando de miedo con solo pronunciar o escribir su nombre, aterrados de su extraordinario poder de convocatoria, sabiendo bien que su grito de ¡azúcar! y su alegría arrastran y convencen mucho más que la amargura y la negatividad kármica con que imponen órdenes, reparten manotazos y amenazan con lo único que tienen: la fuerza del poder fáctico”.

Esos mismos años persisten, prosigue la especialista, en tratar de manchar “sin lograrlo” la trayectorias de Celia Cruz, “agrediéndola, avasallándola, volcando sobre ella la misoginia y el racismo de plantación que ha caracterizado muchas de las decisiones y las políticas en el ámbito cultural, mientras ella se erguía en el mundo como la mayor representación de lo cubano, la más conocida mundialmente, la más querida, la más aplaudida, la más homenajeada”.

No le perdonan, se explaya Marquetti, “su cimarronaje al defender y exhibir su derecho a pensar diferente, y actuar en consecuencia”, pese a que “el mundo hoy no recuerda y muchos ni siquiera conocen cuál fue su postura política: de ella solo recuerdan su música, su voz y su ser cubana, es decir, su arte maravilloso”.

Con la dirección de Carlos Díaz y la dramaturgia de Norge Espinosa, el espectáculo anunciado por El Público, en el que también participaba el restaurante La Mansión Castillo, iba a tener lugar en la Nave 3 de la FAC. En él intervendrían los actores Estrellita, Lucho Calzadilla, Freddy Maragoto, Roberto Romero, Georbis Martínez, Brian Pérez, Chai Deivis Torres y el mencionado Danielito Tri-tri.