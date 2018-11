Una versión cinematográfica muy cubana de Fausto

La Embajada de Noruega, en su espacio público "Cine bajo las estrellas", ha estrenado la película Molina's Margarita, una nueva vuelta de tuerca que le da Jorge Molina a su producción, ese repertorio de raras piezas que no se pueden comparar con ninguna otra del cine cubano.

Molina's Margarita es la segunda pieza de una trilogía de historias de amor, ambientadas en diferentes épocas. La primera parte llegó el año pasado con Molina's Rebecca, inspirada en el cuento El invernadero, del escritor francés Guy de Maupassant, y finalizará con Molina's Alicia, recreada en el relato El Almohadón de plumas, del uruguayo Horacio Quiroga.

Este mediometraje de Molina se enmarca en el concierto de The Rolling Stones en la Ciudad Deportiva habanera y, usando algunas tomas documentales anteriores y posteriores al espectáculo, cuenta la relación del personaje que lleva su nombre, un profesor universitario de marxismo amante del rock, con una alumna suya.

La que comienza como una simple historia de incorrección pedagógica en pleno Período Especial acabará sumergiéndose en una pesadilla extrema e inquietante, donde el satanismo y el porno lésbico se mezclan en una orgía sofocante y bellamente fotografiada.

La demoniaca Margarita regresa, veinte años después, a interrumpir la partida del solitario protagonista y su gato negro justo en la jornada del concierto de los veteranos músicos ingleses. El encuentro erótico tendrá un toque irónico y el envejecido profesor fáustico termina por llegar al concierto cuando ya todos se marchan. Así que la mujer ve frustrado su sueño de ver en vivo a Mick Jagger.

El trabajo que ha desplegado Molina durante veinticinco años es incansable y muy notable

Aunque en los medios oficiales se habla poco de Jorge Molina, nacido en 1966 en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, muchos lo consideran el cineasta cubano underground por excelencia y poseedor de una pasión cinematográfica comparable a la de Orson Welles.

El trabajo que ha desplegado Molina durante veinticinco años es incansable y muy notable. "Como nadie habla después de la proyección", dijo en la presentación organizada por la embajada de Noruega haciendo honor a su fama de franco radical, "me voy ahora a pinchar, porque ya saben que yo no paro".

No obstante, a pesar de las prisas que siempre lleva, aprovechó la noche para tener contacto con varios integrantes de la productora audiovisual independiente El Piquete. Aunque no comparte algunos criterios y temas de estos realizadores, Molina, que nunca ha trabajado con dinero de las instituciones estatales, dijo admirar la pasión y la vocación de esos muchachos que muchos de sus estudiantes, afirmó, no tienen.

Este sarcástico filme, que también hubiera podido llamarse Molina's Fausto, es una demostración de la madurez alcanzada por la carrera del más vital y creativo de los cineastas cubanos de nuestros días.

