La viuda del Che justifica los fusilamientos de La Cabaña

El medio oficialista Cubadebate ha iniciado una polémica con la publicación de unos fragmentos del libro Evocación: mi vida al lado del Che en el que Aleida March de la Torre, viuda de Ernesto Guevara catalogó los fusilamientos en La Cabaña como "un acto de legítima justicia revolucionaria". La ejecución de cientos de personas, presuntamente vinculadas al régimen de Fulgencio Batista, fue una de las páginas más oscuras y criticadas del proceso revolucionario cubano.

El volumen se publicó en 2007, pero este lunes el medio oficial recuperó unos pasajes del texto bajo el epígrafe Historia. La autora cuenta ahí los primeros días de Guevara en La Habana y el corto período en que estuvo a cargo de La Cabaña, esa "gran escuela formadora" en la que "se crearon pequeñas fábricas".

"En enero (de 1959) se organizaron los Tribunales Revolucionarios y comenzaron los primeros juicios a los esbirros de la tiranía, a partir del trabajo ejecutado por una Comisión depuradora e investigadora", escribe. "Este ha sido siempre un tema controversial y tergiversado por nuestros enemigos, a pesar de que representó un acto legítimo de justicia revolucionaria", agrega March.

La narración contrasta con los datos recopilados por el proyecto Archivo Cuba, que ha documentado 79 fusilamientos ordenados directamente por Guevara. La organización contabiliza 954 ejecuciones de este tipo en Cuba en 1959, de las cuales 628 ocurrieron de enero a junio, 58 de ellas en La Cabaña. Además, denuncian la falta de garantías procesales.

El pintor y escritor Juan Abreu, quien ha llevado al lienzo los rostros de muchos de los ejecutados, considera que la de los fusilamientos "es una historia no contada. No sólo no contada, sino que han tratado de ocultar, y que cuando han hablado de ella, la intención siempre ha sido desacreditar a los protagonistas, tildados de bandoleros o asesinos".

En opinión de Abreu "estas acusaciones carecen de cualquier tipo de evidencia histórica. Eran gente que se rebeló, lo mismo que se rebeló Fidel Castro contra Batista, ellos contra Fidel Castro".

Sin embargo, para March de la Torre "se actuó con las normas procesales propias de estos casos" y asegura en su libro que el comandante argentino no participó en las comparecencias y tampoco en las ejecuciones.

"Recuerdo que el Che, aunque no asistió a ninguno de estos juicios, ni tampoco presenció los fusilamientos, sí participó en algunas apelaciones y se entrevistó con algunos familiares que iban a pedir clemencia". March consideran que ese gesto se debió a su "actuar humanista y de respeto para con el enemigo, ante una decisión que, aunque justa, no dejaba de ser desagradable".

El escritor y académico Jacobo Machover, que sostiene otra tesis, solicitó en diciembre de 2017 a la alcaldía de París que retirara una exposición en homenaje a la figura del Che Guevara por su implicación en estas ejecuciones. El exiliado cubano mencionaba la participación del argentino en los "tribunales revolucionarios" y su responsabilidad en una comisión de apelación que "jamás conmutó una sola sentencia capital" para rechazar el evento.

"Él mismo asistía a los fusilamientos llevados a cabo en la fortaleza de La Cabaña en La Habana, difundidos por televisión y por los noticieros cinematográficos", apuntó Machover, quien logró recopilar decenas de firmas para apoyar su denuncia.

