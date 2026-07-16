De los 12 piragüistas cubanos que viajaron a Canadá, nueve no vuelven a la Isla

El cubano José Ramón Pelier es uno de los tres atletas que regrsó a la Isla.

La Habana/A los nombres de los piragüistas Lismary Bombino Rasúa, Madelén Heredia Domínguez y Anthony Lamadrid Cabrera, que se fugaron en Canadá, se han agregado el de Julio Suárez Hidalgo, Carlos Abreu Herrera, Yisnoli López, Javier Requeiro Gil, Gabriela González Cruz y Daylen Rodríguez. De acuerdo con el medio especializado Deporcuba, “nueve de los doce integrantes de la delegación” que viajó a Montreal, para participar en la III Copa del Mundo de Canotaje Sprint y el posterior Campeonato Panamericano “decidieron no regresar” a la Isla.

“Este episodio debería convertirse en un detonante para analizar las causas que llevan a tantos atletas a tomar decisiones de esta magnitud”, destacó el mismo medio. “Corresponde asumir que la preparación hacia los Juegos Centroamericanos ha estado profundamente condicionada por la compleja realidad económica y social que atraviesa el país”, agregó.

Ante los escapes de atletas, Deporcuba advierte que “deporte cubano ha sido uno de los mayores orgullos de la nación” y para “preservar ese legado requiere cambios, soluciones reales y certeras, mejores condiciones para quienes representan a Isla y una reflexión honesta sobre los desafíos que hoy enfrenta el alto rendimiento”.

Los medios oficialistas solo han destacado la actuación de Cuba tras quedar en el lugar 17 del medallero

La fuga de atletas, a diez días del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto Cuba próximo, representa “un hecho sin precedentes para esta disciplina”.

“La baja de nueve integrantes deja al canotaje cubano con una plantilla seriamente diezmada y obligará a la federación a evaluar sustitutos con poco margen de tiempo”, señaló el periodista Raúl Rodríguez en sus redes sociales.

Del grupo que debía retornar este miércoles a la Isla no hay una postura oficial. En la delegación decidieron permanecer además de la campeona mundial y medallista olímpica Yarisleidis Cirilo, José Ramón Pelier Córdoba y Geduar González.

Los medios oficialistas solo han destacado la actuación de Cuba tras quedar en el lugar 17 del medallero de un evento en el que participaron 23 países. La Isla “aseguró dos cupos para Lima 2027 en C1 y C1-1000 metros, cumpliendo uno de sus principales objetivos en Montreal y manteniendo expectativas de ampliar la cosecha en las jornadas venideras”, publicó.