Tres atletas cubanos abandonan la delegación en Canadá, a pocos días de los Juegos Centroamericanos

La Habana/Horas después de que Cuba anunciara la inscripción de más de 500 atletas que representarán a la Isla en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, que se disputarán entre el 24 julio y el 8 de agosto, se dio a conocer la fuga de tres atletas cubanos en Canadá. El medio Cubalite reveló que los integrantes del equipo de canotaje dejaron a la selección que participó en la Copa del Mundo de Sprint, en Montreal, que se disputó el pasado fin de semana.

De acuerdo con un testimonio anónimo de un atleta, Madelen Heredia, Lismary Bombino y Anthony Lamadrid viajaron a la ciudad canadiense como parte de una comitiva integrada por 12 miembros, entre ellos los reconocidos José Ramón Pelier y Yarisleidis Cirilo –quienes incluso ganaron plata y bronce en prueba individual–, que participó en la competencia y después en el Campeonato Panamericano, también en ese país.

Heredia y Bombino se desvincularon de la delegación sin competir, lo que impidió la participación del equipo en la prueba de kayak de cuatro plazas femenino de 500 metros, mientras que Lamadrid se fugó tras contender en las pruebas K4-500 metros (en la que quedó en séptimo lugar en la semifinal 3) y K1-500 metros (sexto en el heat 2).

La desvinculación de estos atletas del sistema cubano supone un duro golpe para la disciplina, debido a que a nivel juvenil ya habían obtenido algunos triunfos internacionales con Cuba, además de que el canotaje es una de las apuestas de la Isla para cosechar preseas en el medallero en los próximos Centroamericanos.

A nivel juvenil ya habían obtenido algunos triunfos internacionales con Cuba

La cienfueguera Lismary Bombino participó en los segundos Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde consiguió medallas de bronce en K2-500 metros y K4-500 metros.

Madelen Heredia, de Guantánamo y asentada en Matanzas, también sumó algunas competiciones internacionales, incluida la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, edición en la que obtuvo la cuarta posición en K1-200 metros y el quinto sitio en K1-500 metros, además de haber sido parte de la representación cubana en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Por último, Lamadrid, oriundo de Villa Clara, también asistió a los Panamericanos Junior de Asunción 2025 y conformó la embarcación subtitular en K4-500 metros.

La prensa oficial no ha comunicado hasta ahora el abandono de los atletas. El medio oficialista Jit omitió el tema y mejor destacó la actuación de Cuba tras quedar en el lugar 17 del medallero de un evento en el que participaron 23 países. La Isla “aseguró dos cupos para Lima 2027 en C1 y C1-1000 metros, cumpliendo uno de sus principales objetivos en Montreal y manteniendo expectativas de ampliar la cosecha en las jornadas venideras”, publicó.

'Jit' destacaba que Madelen Heredia y Lismary Bombino buscarían “sumar roce internacional y afianzar la preparación del canotaje cubano”

Por otra parte, el oficialista Granma mantuvo a las kayacistas como las representantes de “un grupo cargado de juventud y deseos de imponerse” en los eventos. En la disciplina del “kayak, la joven Daylen Rodríguez Pérez defendió los colores de la Isla en la Final B del K1 a 200, con un meritorio quinto lugar (puesto 14 en el ordenamiento general), cierre de una experiencia de gran crecimiento técnico”.

Previo al viaje, Jit destacaba que Madelen Heredia y Lismary Bombino buscarían “sumar roce internacional y afianzar la preparación del canotaje cubano en una temporada decisiva”.

Además del canotaje, Cuba competirá en 41 disciplinas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la capital de República Dominicana. La representación cubana va al evento en Santo Domingo con el objetivo de quedar entre los tres primeros lugares del medallero por países, declaró el director de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), José Antonio Miranda.

No obstante, la Isla ha perdido protagonismo en los Centroamericanos. La última vez que Cuba acabó en primer lugar de la competencia regional fue en 2014, en Veracruz. Las últimas dos ediciones, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, las ganó México, dejando a la Isla en tercer sitio, lo que igualó su peor desempeño histórico en la competencia, similar a lo realizado en Panamá 1938 y Kingston 1962.

La última vez que Cuba acabó en primer lugar de la competencia regional fue en 2014, en Veracruz

La fuga de atletas de la Isla, que suman más de 1.000 en la última década, y el poco fogueo internacional para los atletas, ha provocado que el deporte nacional esté en crisis. En la última gran prueba en la que participó Cuba, los Juegos Olímpicos de París 2024, el país obtuvo nueve medallas, con una delegación de 61 competidores, mientras que la diáspora obtuvo la misma cantidad, pero con solo 21 cubanos representando a otros países.

Desde la desaparición de la Unión Soviética, que entregaba recursos para la preparación de atletas, el deporte cubano ha caído en picada. Los juegos de Barcelona 1992, cuando la Isla obtuvo 30 medallas, marcaron el clímax para Cuba. La acompañaron otros éxitos en Atlanta 1996 (25 preseas), Sídney 2000 (29), Atenas 2004 (27) y Pekín 2008 (30), pero a partir de ahí la situación solo empeoró. Doce atletas subieron al podio en Londres 2012, 11 en Río 2016 y 15 en Tokio 2020.