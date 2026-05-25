Dos boxeadores cubanos abandonan la delegación nacional en España

La Habana/Los boxeadores cubanos Dairo Daniel Girado Montesinos (70 kg) y Julio Roniel Galloso Jorrín (65 kg) se han sumado a la larga lista de atletas cubanos que abandonaron alguna delegación oficial durante una gira internacional. La semana pasada, previo a la Copa Greifen, que se disputó en la ciudad alemana de Rostock, los atletas desviaron su camino antes de tomar rumbo a Alemania, informó el sitio Cubalite este lunes. El mismo medio reveló que los dos atletas fugados se encuentran ya en México, a la espera de debutar en el boxeo profesional.

“Me quedé en España y después me trasladé para México”, cuenta Dairo Daniel Girado al medio. Según este villaclareño, de 23 años, eligió el país norteamericano porque “el entrenamiento aquí es muy diferente al amateur”. Allí prevé tener algunas peleas profesionales “y después tengo previsto competir en otro país”.

“Debutaré en el boxeo profesional en julio, solamente busco nuevas oportunidades de brillar en mi deporte y ayudar a mi familia”, agrega el pugilista, que agrega que dejar el país ha sido una de las decisiones más complicadas de su vida.

“Yo no tengo nada en contra de mi país. Créeme que para mí fue duro tomar la decisión de irme de mi nación, donde crecí y tengo mi familia. La necesidad me obligó a hacerlo para salir adelante, eso es lo único que tengo que decir. Yo siempre estaré orgulloso de ser cubano”, dijo Girado a Cubalite.

“Para mí fue duro tomar la decisión de irme de mi nación, donde crecí y tengo mi familia. La necesidad me obligó a hacerlo”

La Copa Greifen iba a ser la primera competencia en el extranjero tanto para Dairo Daniel Girado como para Julio Roniel, aunque el primero estuvo en un campamento de entrenamiento en China, en octubre de 2025. El villaclareño, que conquistó la presea de bronce en el pasado Torneo Playa Girón del año pasado, había sido destacado incluso en la prensa provincial a mediados de este mes como uno de los integrantes de la delegación cubana en Alemania, al igual que Julio Roniel Galloso. “El boxeador del consejo popular de Vueltas, en el municipio de Camajuaní, cruzará guantes en la división de los 70 kilogramos”, decía la página de la emisora de radio provincial CMHW, que remarcaba que “para la justa boxística en territorio germano, nuestro país inscribió a seis atletas, distribuidos en tres hombres e igual cantidad de mujeres”.

No obstante, después de la competencia, los medios oficialistas no hicieron mención de la fuga de ambos atletas y en su reporte sobre la competencia solo menciona a los cuatro atletas que vieron acción. “El boxeo de Cuba celebró con sobradas razones la coronación de Magna Massó (57 kg) en la Copa Greifen, disputada en la ciudad alemana de Rostock”. Jit también destacó la presea de plata de Xavier Fernández (80 kg) y el bronce obtenido por Dinaibys de las Nieves (51 kg). En cuanto a la otra competidora, el medio apenas informó que Carysney García (54 kg) fue “derrotada en la salida inicial”.

De las cuatro figuras de la Isla que se presentaron, solo el bicampeón olímpico Arlen López (80 kg) conquistó la presea del tercer lugar

La fuga de atletas de la Isla, que suman más de 1.000 en la última década, y el poco fogueo internacional para los atletas, ha provocado que una de las disciplinas que más rédito le ha dado al deporte cubano esté en crisis. En el último Mundial que se disputó en Dubái en diciembre, Cuba apenas pudo ganar una medalla de bronce. De las cuatro figuras de la Isla que se presentaron, solo el bicampeón olímpico Arlen López (80 kg) conquistó la presea del tercer lugar, que le garantizó un premio de 75.000 dólares, de los cuales 37.500 dólares fueron para el pugilista, mientras que el resto, 18.500 dólares, se repartieron para el entrenador, y la misma cifra, para las arcas del régimen. Los otros representantes, Julio César La Cruz, Giorvis Salfrán y Fernando Arzola, fueron vapuleados en sus primeros combates.

Previamente, la última gran cita internacional para el pugilismo cubano fueron los Juegos Olímpicos de París 2024. Cuba cosechó en la capital francesa solo dos medallas: un oro y un bronce, lo que supuso la peor actuación de su historia olímpica en más de 50 años, cuando en México 1968 apenas obtuvo la plata de Enrique Regüeiferos (63.5 kg) y Rolando Garbey (71 kg). La Isla perdió poder sobre el ring, en una disciplina que le representa una tercera parte (80) del total de medallas olímpicas en su historia (244).