Otro fracaso del boxeo cubano, en el Mundial de Dubái apenas una medalla de bronce

El bicampeón olímpico Arlen López sacó la cara por la Isla; Julio César La Cruz, Giorvis Salfrán y Fernando Arzola fueron vapuleados

La Habana/El Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo de Dubái expuso la debacle del boxeo en Cuba. De las cuatro figuras de la Isla que se presentaron, solo el bicampeón olímpico Arlen López (80 kilogramos) conquistó la medalla de bronce, que le garantizó un premio de 75.000 dólares. De esa cantidad, 37.500 dólares serán para el pugilista, otros 18.500 dólares para el entrenador y la misma cifra irá a las arcas del régimen.

En el mismo evento, Julio César La Cruz vivió una de sus peores veladas ante el uzbeko Turabek Khabibullaev. “Esta vez no hubo dominio, no hubo control, no hubo magia”, publicó en Facebook el medio digital All in 1 Deportes. La derrota 1-4 encendió las alarmas. El combate exhibió la lentitud del cubano, se le notó impreciso y sin ritmo. “¿Estamos presenciando el final de una era o solo es un tropiezo dentro de una carrera histórica?”, cuestionó el mismo espacio.

En septiembre pasado el entrenador del equipo nacional, Rolando Acebal, reconoció que La Cruz “actualmente es lo mejor que se tiene” y que hasta que no se cuente con un boxeador que lo supere, “va a seguir” porque “tiene mucha voluntad y mucha disposición”.

El debutante Giorvis Salfrán (51 kg) fue vapuleado 0-5 por el armenio Rudolf Garboyan. Con el mismo puntaje Fernando Arzola (92 kg) fue humillado por el representante de Uzbekistán Arman Makhanov.

Julio César La Cruz vivió una de sus peores veladas ante el uzbeko Turabek Khabibullaev en Dubái. / Swing Completo

“El buque insignia" del deporte en la Isla está a punto de naufragar, advirtió en noviembre de 2024 el diario oficialista Vanguardia. Los meses subsecuentes lo han confirmado torneo tras torneo.

Cuba, que fue potencia en el boxeo, registró la peor actuación de su historia en el Mundial de Liverpool en septiembre pasado. Ese evento, según la revista Olympics, representaba una oportunidad para el repunte internacional del pugilismo cubano.

Sin embargo, la Isla se quedó con tres medallas, el mismo pobre balance que en Bakú 2011 y Ekaterimburgo 2019, pero esta vez sin finalistas ni títulos, ya que los tres atletas que se presentaron por Cuba, Julio César La Cruz, Erislandy Alvarez y Alejandro Claro, debieron conformarse con bronce.

No solo el boxeo vive una crisis de resultados. En los Juegos Olímpicos de París se tuvo la peor actuación en 52 años. Cuba apenas sumó nueve preseas. En el ámbito regional la situación es similar. Ha dejado de ser la potencia en el área. Desde Cali 1971 hasta Guadalajara 2011, el país ocupó el podio en el medallero en los Juegos Panamericanos, pero, a partir de Toronto 2015 no ha podido volver a estar entre los primeros tres países lugares.