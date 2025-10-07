El boxeador cubano Yuniesky González es detenido en Miami por violencia doméstica

El pugilista es liberado tras el pago de una fianza de 5.000 dólares, pero la investigación sigue abierta

La Habana/El boxeador cubano Yuniesky González, The Monster, enfrenta cargos en Miami por “presunta agresión agravada con un arma mortal en un incidente clasificado como violencia doméstica”. Según registros oficiales del condado de Miami-Dade, el pugilista fue liberado este lunes tras pagar una fianza de 5.000 dólares.

El caso de González, con carpeta de investigación F25021744 sigue abierto, informó el espacio Facebook Boxeo Cubano. En la misma publicación los usuarios acusaron al pugilista de agredir a su esposa.

“Yuniesky es un gran tipo, como todos, capaz de cometer errores y este es grave, según el reporte oficial”, subrayó el medio especializado. “Más allá del caso en sí, es lamentable ver cómo situaciones personales terminan manchando carreras que alguna vez prometieron mucho dentro del boxeo”.

Este incidente se suma a otros casos de boxeadores cubanos que han visto sus carreras afectadas por problemas fuera del ring. Damián Lescaille enfrenta cargos en Misuri, Estados Unidos, por posesión de sustancias controladas sin receta médica. El boxeador tiene dos acusaciones por las que le impusieron dos fianzas que en total suman 120.000 dólares. “Estos son cargos graves que ponen en duda su futuro inmediato dentro y fuera del ring”, advirtió Boxeo Cubano.

Los usuarios en redes sociales acusan a González de golpear a su esposa. / Condado de Miami-Dade

El periodista de El Nuevo Herald Jorge Ebro subrayó que el caso del cubano podría tardar meses y el futuro nada alentador, dependerá de las decisiones de la fiscalía y del juez asignado al caso.

El entrenador de boxeo Adrian Lescay dio a conocer la semana pasada que la familia de Lescaille ha tenido que recurrir a la recaudación de fondos para enfrentar el caso revela “la precariedad de muchos boxeadores profesionales que, lejos de las bolsas millonarias, viven en la cuerda floja” y “la ausencia de una red de apoyo entre colegas y compatriotas”.

A mediados de agosto, se dio a conocer que Billy Rodríguez, quien se fugó en 2022 en una competición en México, está detenido en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz de Florida, EE UU. Su esposa teme que lo deporten y al hacerlo lo apresen en la Isla por ser un desertor.

Billy Rodríguez tiene contrato con la firma Miguel Cotto Promotions, empresa del ex campeón mundial de boxeo de EE UU, Miguel Cotto.

“Casos como el de Billy Rodríguez muestran que cuando un boxeador cubano atraviesa problemas legales o personales, el apoyo colectivo desaparece”, denunció Lescay. “Rodríguez vivió la indiferencia de colegas y promotores, lo que reveló un vacío de solidaridad estructural”.