Randy Arozarena, el pelotero cubano que triunfa con la selección de México

Randy Arozarena quería ser parte de la novena mexicana de béisbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pero la carta de naturalización llegó tiempo después. A los 28 años este pinareño fue incluido en el equipo de México, país al que llegó hace ocho años tras escapar de Cuba en una balsa en busca de un mejor futuro.

La idea de abandonar la Isla se dio cuando la Federación Cubana de Béisbol lo marginó del equipo que participó en la Serie del Caribe de 2015 en Puerto Rico. Las autoridades tenían miedo a la deserción de este joven atleta que venía de conseguir el campeonato con Pinar del Río y tenía un promedio de bateo de .291.

Arozarena sabía que si se quedaba podían troncharle la carrera. "En Cuba no le dan muchas posibilidades a los muchachos jóvenes", señaló al periodista dominicano Yancen Pujols. En ese momento recibía 38 dólares como jugador de los Vegueros de Pinar del Río, una cantidad mínima para apoyar a su madre y tres hermanos.

El escape se dio en junio de 2015. "Cuando estaba en tierra pensé: es la vida o mi familia". Este pinareño confiesa que se "la jugó" porque en la vida "hay que echar pa'lante". Desde donde salió, el punto más cercano era México.

Tras ocho horas de travesía, con olas de hasta seis metros y el "bote partido en la parte delantera" consiguió desembarcar en Isla Mujeres, uno de los puntos que usan coyotes para el traslado ilegal de cubanos. "Es muy peligroso el mar, cuando uno está en altamar no sabe a lo que se va a enfrentar. Yo llegué, pero hay otros viajes que son de días, semanas y muchos no lo logran", contó al portal de la Major League Baseball (MLB) en 2020.

Consiguió escapar, pero no podía olvidar Arroyos de Mantua, ahí quedaba la familia, los recuerdos, las ilusiones de cuando jugaba fútbol y trataba de emular las gambetas del brasileño Ronaldo Nazario hasta que un profesor lo pidió prestado para completar el equipo infantil de béisbol del pueblo. Lo hizo tan bien, que ahí se quedó.

La muerte de su padre, Jesús, un año antes de su salida de la Isla, a causa de una reacción alérgica al consumo de mariscos, fue un golpe anímico. "No lo he podido superar, todavía lloro y lo extraño". Cuando esto sucedió, "estaba jugando la serie de los play off y mi padre ya no me vio, murió en el campo antes del partido".

Ya en México, Guillermo Armenta, que se encargaba de observar a peloteros jóvenes y trabajaba para equipos de Grandes Ligas y el equipo mexicano de los Toros de Tijuana, fue su contacto. Una de las cualidades de Arozarena es su velocidad y así lo mostró este espigado jugador de 1,8 metros de altura: en 6,9 segundos recorría 54 metros.

Luego de pasar unos meses entrenando en Yucatán, Armenta convenció al joven cubano para probar suerte con los Toros de Tijuana. Este equipo le dio la oportunidad de jugar, pero fue en el equipo filial, los Toritos, donde el pelotero se destacó.

"Uno cuando está así, dice: '¿para cuándo?' Estás en un proceso porque no tienes papeles, otro es que a los equipos les guste tu trabajo y otro más es llegar a un acuerdo". La demora lo llegó a desesperar, pero "tenía un sueño, tenía que firmar y no me iba a rendir".

Los Cardinals de San Luis lo contrataron en el 2016 por 1.250.000 dólares. Con ese dinero, lo primero que hizo fue sacar de la Isla a su madre y un hermano, luego a unos amigos y por último a otro de sus hermanos y abuela. "Me compré una casa".

Tres años después, Arozarena pasó en intercambio de los Cardinals a los Rays. Con Tampa Bay disputó la final de la Serie Mundial, y, aunque la perdió ante los Dodgers, fue reconocido con el premio Babe Ruth al Jugador Más Valioso.

Este miércoles el cubano mexicano Arozarena fue incluido en el equipo ideal del Clásico Mundial de Béisbol. En el listado aparecen también los connacionales Yoan Moncada y Miguel Romero.

Arozarena ha dejado claro que por "Cuba no juega". Su intención es seguir defendiendo los colores de México. Fue la afición al béisbol del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que abrió la puerta para que fuera considerado el nuevo mexicano que se pone el sombrero de charro y usa botas vaqueras previo a los partidos.

