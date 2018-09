Bruzón desmiente a la Comisión Nacional de Ajedrez

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, ha acusado a la Comisión Nacional de Ajedrez de difundir "mentiras" y dar una información "fabricada" para quedar "como héroes". El Gran Maestro, de 36 años, ha respondido así, a través de su página de Facebook a la nota sobre su exclusión de la preselección nacional que difundieron las autoridades del ajedrez en Cuba la pasada semana y en la que se incluían detalles sobre las causas que supuestamente dieron pie a esta decisión.

Bruzón, que ocupaba el número uno del ranking nacional tras la salida de Leinier Domínguez, ha negado tajantemente que la causa de su viaje el pasado 26 de julio a Estados Unidos fuera la intención de competir en un evento.

El ajedrecista explica que salió con la "firme convicción de seguir participando en torneos por Cuba como parte de su equipo y para la próxima Olimpiada" y que nunca dijo que fuera a jugar un torneo en Estados Unidos. "No dije tampoco que iba a prepararme ni atenderme con ningún médico", señaló. Además indicó que no dio más explicaciones porque no iba a un evento de carácter oficial ni salió del país con su pasaporte oficial.

"Siempre he cumplido con mis compromisos como parte del equipo cubano de ajedrez. Mis responsabilidades y mi vida personal es otra cosa", advirtió. "Yo vine a estudiar en una universidad, comenzar una nueva etapa de retos y aspiraciones en mi vida personal y profesional, pero siempre con las mejores intenciones de mantener mis lazos y jugar por Cuba", agregó el ajedrecista tunero.

Bruzón afirma que sus problemas de salud comenzaron estando fuera de la Isla, a los pocos días de llegar a EE UU, y añade que tuvo que visitar con carácter urgente a un médico y envió toda la documentación a Cuba.

El deportista califica de "estrictas" las reglas actuales en la política que sigue el país para otorgar la autorización que permita a los atletas representar a Cuba en torneos internacionales o fijar su residencia en el exterior.

"¿Hasta cuándo va a seguir eso con los deportistas cubanos? Los artistas pueden viajar, vivir donde ellos decidan, cantar donde ellos decidan y regresan a Cuba y los reciben como héroes nacionales. ¿Hasta cuándo estos dirigentes van a seguir sin darse cuenta que los verdaderos protagonistas de esta película son los atletas y no ellos?", reclama.

El Gran Maestro considera que siempre ha luchado y salido adelante a pesar de las "muchas adversidades" que se le han presentado. "Hablo la verdad bajo cualquier circunstancia y lucho por lo que creo justo, por eso me resulta inescrupuloso que hoy estén dando una imagen falsa, con noticias llenas de mentiras sobre mí", sentenció el trebejista, que ya ha firmado para jugar en el equipo de la Universidad de Webster, en San Luis.

Bruzón hace conjeturas sobre el motivo de lo ocurrido y plantea si los miembros de la Comisión Nacional de Ajedrez se enfadaron "demasiado" cuando dijo a la prensa que los jugadores de la Isla llevan 15 años pidiendo internet sin resultado alguno, una demanda que tanto él como otros deportistas en Cuba han realizado en una infinidad de ocasiones.

Bruzón recuerda que ha pasado "más de 20 años de carrera representando" al país y que eso "no hay forma de borrarlo". Y finaliza diciendo que se hubiera mantenido en silencio respecto a lo sucedido pero que por su familia y por los seguidores del ajedrez ha decidido aclarar "cómo fueron realmente las cosas".

Natural del oriente cubano, Bruzón fue campeón nacional juvenil en 1998 y 1999, cuenta con 2.717 de coeficiente ELO y se ubica en el puesto 31 del ranking mundial.

Esta pérdida del ajedrez cubano se suma a la de Yunieski Quesada en 2016 y la del número uno Leinier Domínguez el pasado año.

