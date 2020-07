Convocado a un tribunal el GM de ajedrez Roberto Pantoja por denunciar impagos

El ajedrecista Roberto G. Pantoja fue citado este jueves ante un tribunal disciplinario después de haber denunciado que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) le debe nueve meses del "estímulo mensual" de 100 CUC que reciben los deportistas de alto rendimiento.

El atleta explicó a 14ymedio que lo quieren sancionar para poder justificar que no le han pagado. "En lugar de aceptar un error o una falta de prudencia para agilizar un proceso están buscando una sanción que invalide el pago", lamenta.

Según reveló en su perfil de Facebook, el gran maestro tuvo que abordar tres cuestiones, la más relevante por qué denunciaba en sus redes sociales los problemas que ha tenido con la institución. El ajedrecista alegó que su paciencia tiene un límite y las excusas que le han dado no le satisfacen.

Además, también se le preguntó por qué había viajado a Colombia con su pasaporte azul (no oficial) sin informar y por qué no había jugado el Campeonato de Cuba 2020. A la primera de estas cuestiones, el atleta alegó que que se trataba de un problema personal, mientras a la segunda afirma haber tenido problemas con su pasaporte y prórroga que le impedían volar.

Pantoja lamenta visiblemente, aunque sin calificativos ("juzguen ustedes mismos", comenta), el trato recibido por el Inder, al que indica que prefiere ser expulsado, representar a Cuba desde su corazón "y jugar con una bandera FIDE (Federación Internacional de Ajedrez)".

"Tengo derecho a pedir respeten al ajedrez cubano, derecho a pedir a la Federación Cubana de Ajedrez que REPRESENTE (sic.) a sus atletas! Lo dije hace algún tiempo por esta misma vía: 'No voy a ser un cómplice del silencio' ", añadió el joven, de 28 años.

Para el deportista es de gran importancia que se sepa que él es uno más de muchos casos similares. "Este actuar viene desde que se instauró este pago a los Grandes Maestros, hay muchos precedentes: Yuri González, Omar Almeida, Camilo Gómez, Luis Ernesto, Albornoz, Yaser Quesada, etcétera. Para resumir, todos los GM se han visto afectados por estos procesos que demoran meses o más de un año en algunos casos".

"Muchos han apoyado, todos han sufrido lo mismo pero faltan los más jóvenes, ellos tienen mucho miedo", comentó.

Pantoja ha recibido el apoyo de varios compañeros, entre ellos el también gran maestro Yuri González Vidal, ganador del campeonato nacional en 2018, que ya había revelado haber sufrido una situación similar que lo llevó a los tribunales. El atleta ha reivindicado que la Comisión Nacional se preocupe por solucionar problemas como la falta de un local para entrenar. "Nuestro Comisionado Nacional no tiene la energía y la valentía de exigir en el Inder Nacional la solución de estos graves problemas, pero si tiene tiempo suficiente para castigar a un joven GM sacrificado y con muchos problemas personales como hemos tenido todos en la vida. Así me sigue sin servir la gestión de nuestra Federación y Comisión Nacional de Ajedrez", lamenta.

También ha apoyado al joven el Gran Maestro Yusnel Bacallao, segundo mejor jugador cubano en el ranking internacional y al que, según Pantoja se deben actualmente 700 CUC. "Sólo veo un joven que con mucho esfuerzo y venciendo un sinnúmero de obstáculos se ha hecho Gran Maestro, ahora sólo exige lo que le corresponde y en la única plataforma que puede. No veo su delito, y [si alguien quiere] sancionarlo es que no sabe los trabajos que pasamos día a día. Si Roberto G. Pantoja es sancionado y separado de la Federación, pues yo también quiero correr la misma suerte", escribió en la publicación de su colega.

La noticia se produce en un ambiente ya complicado tras conocerse que Lázaro Bruzón, uno de los más destacados ajedrecistas nacionales de los últimos años, competirá bajo la bandera estadounidense, un asunto que se destapó apenas un día después de que Telemayabeque descalificara al gran maestro y sus colegas Leinier Domínguez y Yuniesky Quesada, todos ellos emigrados, llamándolos esclavos.

El propio Bruzón mostró anoche también su apoyo a Pantoja. "Muy lamentable todo esto, más cuando todos sabemos de tus valores y honestidad. Es triste que quienes deberian protegerte y representarte quieran castigarte por el único pecado de decir la verdad y luchar por tus derechos. También este caso debería ser un llamado a la unión de los ajedrecistas y no verlo como algo aislado, a cualquiera le puede pasar. No podemos seguir callando cuando la candela no nos toca directamente a nosotros y esperar que griten por nosotros cuando nos toca el turno en la ruleta rusa. Mi apoyo total".

