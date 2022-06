"No me dieron valor alguno" en Cuba, dice Osleydis Menéndez tras llegar a EE UU

La campeona olímpica del lanzamiento de jabalina en Atenas 2004, Osleydis Menéndez, abandonó la Isla y desde el domingo se encuentra en Estados Unidos. Esta matancera contó este martes a CiberCuba que salió por Santiago de Cuba con rumbo a Jamaica y desde ahí tomó la ruta de Nicaragua, "una infernal travesía que nunca olvidaré".

Menéndez llegó a Miami con las manos vacías pero con la firme intención de convertirse en entrenadora y "poder trabajar con buenas condiciones para lograr resultados como los que yo tuve en mi especialidad".

La especialista en lanzamiento de jabalina y además poseedora de los títulos mundiales en Edmonton 2001 y Helsinki 2005, contó que tras el retiro "no le dieron valor alguno" y se sintió "discriminada" en la Isla. "Subestimaron mi humildad, mi forma de ser".

Lamentó que el éxodo de "figuras" sea ahora "tan habitual" que nadie repara en ello. "Entregas toda la vida, pones el nombre de tu deporte y de tu país en lo más alto y cuando te retiras, la gloria te la guardas en tu casa".

"Aguanté maltratos verbales pasando por adversas condiciones climatológicas, lo mismo de calor intenso que de un gran frío, sin bañarme"

La atleta se suma a las estadísticas de deportistas cubanos que llegan a EE UU. Hace unos días se confirmó que Cristian Solenzal, el luchador que el pasado mayo desertó en México, ya se encontraba en Lexington, Kentucky. En marzo se dio a conocer que el campeón olímpico de canotaje, Jorge Enríquez, logró cruzar la frontera mexicana luego de permanecer detenido en una estancia migratoria.

Desde el inicio del año fiscal estadounidense, el 1 de octubre de 2021, han entrado a territorio estadounidense por tierra un total de 140.602 cubanos, una cifra que ya sobrepasa el éxodo del Mariel de 1980, cuando 125.000 personas alcanzaron Estados Unidos en siete meses.

Menéndez dijo que en su travesía estuvo en riesgo su vida, "aguanté maltratos verbales pasando por adversas condiciones climatológicas, lo mismo de calor intenso que de un gran frío, sin bañarme".

Luego de un "esfuerzo descomunal" atravesó el Río Bravo por Piedras Negras al norte de México. "Cuando pisé suelo norteamericano supe que mi sueño echaba a andar. Yo soy guerrera, siempre lo he sido, y sabía que llegaría".

Osleydis Menéndez es una atleta con temple, acostumbrada a los retos, así lo demostró en 2001 en Grecia, cuando implantó un récord mundial con una distancia de 71,54 metros. "Cuando logré el primero me temblaron tanto los pies que no pude ni caminar. Era tanta la emoción de haber sobrepasado los 70 metros que no sabía qué hacer", contó hace un tiempo al medio oficialista Jit. Un logro que superó en el 2005 al registrar un lanzamiento de jabalina de 71,70 metros.

