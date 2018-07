Embarrancados en Barranquilla

Nadie, ni un solo aficionado o especialista, se extraña de lo que está pasando con el béisbol cubano. Más bien se asombran de que a pesar de que la caída sea tan absoluta y el desastre tan perfecto, el deporte nacional no acabe de tocar fondo, aunque en los juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran actualmente en Barranquilla (Colombia), ha estado cerca de ocurrir.

La actuación de la escuadra antillana en este evento deportivo le está dando la razón a quienes criticaron la Serie Especial que se encapricharon en instaurar dentro de la Isla las autoridades del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder). Tanto aficionados como técnicos advirtieron de que la competición aumentaría la fatiga de los jugadores, tras la Serie Nacional y los topes internacionales.

Los pronósticos sombríos comenzaron a cumplirse desde junio pasado durante los partidos de preparación, previos a los Centroamericanos, ante Venezuela y Colombia. Resultó preocupante que en seis juegos en que los rivales no contaron con sus jugadores de las ligas de Estados Unidos y Japón, el equipo cubano sufrió tres derrotas.

Poco después llegó el tope con los universitarios estadounidenses, donde el balance fue de tres fracasos y una victoria. Los nacionales exhibieron el peor picheo de los últimos años junto a una ofensiva muy insegura, falta de liderazgo y de entusiasmo. Los cubanos anotaron una sola carrera, sucia, en 27 entradas.

Pero lo peor estaba por llegar. En Haarlem, Holanda, se vivió una semana beisbolera tenebrosa para el conjunto cubano que, de la mano del mentor Víctor Figueroa, protagonizó la más nefasta racha perdedora de Cuba en un torneo internacional: cinco derrotas al hilo -¡hasta con Alemania!- que culminaron con un oneroso nocaut ante Taipei de China 12-2.

Ahora, en Barranquilla se está agudizando la caída. En una estructura de “todos contra todos” donde cada uno de los siete partidos es vital, Cuba ya ha perdido dos de sus cuatro enfrentamientos. Aunque el picheo no ha sido el punto más flojo, la ofensiva ha estado peor de lo que podía temerse.

A pesar de que ganaron frente a México con comodidad y ante Panamá 1-0, los cubanos cayeron por 8-1 ante Puerto Rico, el primer fracaso que experimentaron luego de 45 triunfos sucesivos en una lid que hasta ahora les había sido fácil dominar. Otro empujón hacia el barranco se lo dio el 2-1 del marcador ante Venezuela.

A pesar de tantos tropiezos, Leonardo Goire, preparador del equipo, mantiene su optimismo: “Vamos a echar el resto. Lo que no se puede perder es la fe en la victoria”

Frente a este equipo sudamericano Cuba solo pegó tres inatrapables aunque su contrincante no mostró un picheo brillante. En sus tres últimos juegos solo ha conseguido tres anotaciones y está necesitando alrededor de tres hits para lograr una carrera. Con esos antecedentes vale preguntarse ¿Cómo batearán los cubanos ante Dominicana, Nicaragua y Colombia, sus últimos rivales?

A pesar de tantos tropiezos, Leonardo Goire, preparador del equipo, mantiene su optimismo: “Vamos a echar el resto. Lo que no se puede perder es la fe en la victoria”. No obstante, el técnico no pudo eludir pronunciarse sobre los perjuicios que ha traído la Serie Especial y reconoció que no tuvo los efectos que se esperaban. Por su parte, el mentor Carlos Martí ha optado por no dar la cara.

En estos Juegos Centroamericanos la delegación cubana iba supuestamente a disputar la vanguardia del medallero con México y Colombia pero estos dos países han tomado la delantera y ven cómo la Isla se va quedando atrás.

