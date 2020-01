La Federación Cubana de Béisbol no tramitó las visas para la Serie del Caribe

El comisionado de Béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello, no se ha quedado callado ante las acusaciones de la parte cubana y este lunes aseguró que la ausencia de Cuba en la Serie del Caribe obedece a la negligencia de un funcionario de la Isla que no tramitó a tiempo el visado de los jugadores.

En el programa de radio Grandes en los Deportes, de República Dominicana, Puello aclaró que si Cuba no estará en la Serie del Caribe del 2020 es porque las autoridades del béisbol de la Isla no hicieron las gestiones consulares necesarias.



"En el mes de septiembre me dieron una cita en el consulado de Estados Unidos en República Dominicana y ahí empezamos a hacer las gestiones para, no solamente en el caso de Cuba, sino también de Venezuela, los jugadores venezolanos que no tuvieran visas", explicó Puello.

"El consulado norteamericano aquí en República Dominicana nos dió todas las facilidades para que el equipo cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visas vinieran a obtener sus visas aquí en la República Dominicana. Eso fue en septiembre", añadió el comisionado del Caribe.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció este domingo que Cuba no podría participar en la Serie del Caribe 2020 en San Juan, debido a problemas de sus visados para viajar a Puerto Rico.

En ese momento, Puello solo especificó que, pese a las facilidades, la obtención de permisos se dificultó.

"Tenemos el firme propósito como Confederación de que las puertas estén abiertas para que el representativo de la Serie Nacional cubana mantenga su participación como país invitado en la edición de la Serie del Caribe 2021, en la ciudad de Mazatlán, en México", afirmó Puello.

La Federación Nacional de Béisbol de Cuba difundió una nota a través de la prensa oficial en la que ofreció otra versión sobre lo sucedido y criticó duramente la actuación del comisionado dominicano.

"La decisión de la CBPC se produce cediendo a las presiones arbitrarias del Gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su Comisionado, quien también ha obstaculizado la membrecía (sic) plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña", aseguró la nota.

La Federación de la Isla agregó que "al impedir, no asegurar las condiciones y retirar la posibilidad de que Cuba participe en la próxima edición de la Serie del Caribe, el Comisionado de la CBPC también informó a la Federación Cubana de Béisbol que la Asamblea de ese órgano decidió invitar a otra delegación que sí tendrá garantizada su asistencia".

En una nota publicada en Granma este domingo se calificó lo sucedido de "denigrante decisión de excluir a Cuba de la Serie del Caribe" y cita las palabras del mentor del equipo Industriales, Rey Vicente Anglada, quien aseguró que "aquí lo principal es la Serie Nacional, para ella nos preparamos. Claro, asistir a la Serie del Caribe sería una motivación, pero nuestros principios no son negociables y no vamos a ceder".

En su cuenta de Twitter, Miguel Díaz-Canel se hizo eco también de esas palabras. "Federación Cubana de Béisbol denuncia obstáculos para asistir a la Serie del Caribe por concesiones de la CBPC a presiones de EE UU. El deporte cubano es también agredido por el imperio. #SomosCuba #SomosContinuidad", escribió el gobernante.

Ante la salida de Cuba, la CBPC invitó a Colombia para competir en el torneo, que cuenta además con la participación de los equipos campeones de las ligas de béisbol de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

"Hace dos meses que se informó a ese ejecutivo del béisbol cubano y él se comprometió a obtener esas visas", subrayó Puello sin mencionar el nombre del funcionario.

"Quien tenía que obtener esas visas era ese ejecutivo del béisbol cubano, que se comprometió a obtenerlas. Hace dos meses le reiteramos a la Federación Cubana que había que resolver ese problema y que poníamos a su disposición todo el personal de la Confederación para asistirlos a que vinieran a Santo Domingo en enero a buscar las visas", agregó.

"Claro está, eso no se dió porque se fue dejando y pasando el tiempo, pero no por negligencia de la Confederación del Caribe", subrayó Puello.

