Uno de los mejores atletas cubanos, el triplista Jordan Díaz Fortún, se queda en España

El triplista cubano Jordan Díaz Fortún, nominado para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, abandonó la delegación cubana tras competir el lunes en un torneo en la ciudad española de Castellón, con la intención de quedarse en este país, según el periodista Andy Lans.

"Fuentes en España me confirman la decisión del triplista Jordan Díaz de quedarse en tierras ibéricas una vez terminado el Meeting de Castellón", aseguró Lans vía Twitter.

Este mismo martes, la Federación cubana había hecho pública la lista de 19 atletas que estarían en los Juegos Olímpicos, entre los que aparecía Díaz para el triple salto, con una marca de 17.49 metros conseguida el Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo.

En julio de 2019, en Camagüey, Díaz quedó a solo un centímetro del récord mundial para menores de 20 años, detenido desde 1985 por el alemán Volker Mai. En 2018, con 18 años, el cubano ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud y la plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

No se sabe si Raudelis Guerra logró entrar en territorio español, qué trámite solicitó ante las autoridades migratorias ni si le fue aceptado

Nada hacía presagiar la decisión del joven atleta, nacido en La Habana hace 20 años, en una entrevista el pasado 21 de junio con el portal CubaSí. En ella aseguró que su objetivo principal en la cita olímpica era ser finalista. "Mi primer propósito a alcanzar era la clasificación a la Olimpiada. Luego, estar en la final. Una vez allí el apellido se lo pondrá Jordan", declaró al medio oficialista. "Eso sí, depende de cómo vaya avanzando en la gira de fogueo por Europa y llegar el día cero en busca de hacerlo lo mejor posible".

Díaz se suma a una larga lista de deportistas que han abandonado la selección nacional en los últimos meses con la intención de no volver a la Isla. Antes que él, esta misma semana, fue el baloncestista Raudelis Guerra.

La revista Play-Off reveló que el jugador abandonó el equipo en Madrid el pasado domingo, mientras hacían escala rumbo a El Salvador, donde estos días se celebra el torneo clasificatorio para el mundial.

"Abandoné la delegación por un motivo muy, pero muy personal. Quizás muchos no conozcan cuál es y las personas opinen sin conocer. Pero yo sí me entiendo y los míos sí me entenderán", declaró el joven de 26 años a la publicación digital. "Quiero salir adelante, quiero triunfar. Yo sé que el camino va a ser difícil, pero estoy listo para el reto".

Sin embargo, no se sabe si el jugador logró entrar en territorio español, qué trámite solicitó ante las autoridades migratorias ni si le fue aceptado. Este diario intentó contactar con él vía sus redes sociales, sin éxito. En el aeropuerto de Barajas se le pierde la pista.

Solamente entre los últimos días de mayo y los primeros de junio, desertaron, como llama el oficialismo a estas decisiones, cuatro miembros del equipo nacional de béisbol: el segunda base César Prieto y los lanzadores Lázaro Blanco y Andy Rodríguez, además del psicólogo de la selección, Jorge Sile Figueroa.

