Leinier Domínguez domina la clasificación en su regreso al ajedrez profesional con EE UU

El Gran Maestro cubano Leinier Domínguez Pérez, que ahora forma parte de la Federación estadounidense de ajedrez, volvió a ganar su partida de este jueves y alcanzó el primer lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, que se celebra desde el pasado 18 de marzo en la ciudad de Saint Louis, Misouri.

"Domínguez se une a Nakamura en la cima de la clasificación después de 8 rondas" , escribió la ajedrecista Susan Polgar en Twitter.

Dominguez joins Nakamura at the top of the leaderboard after 8 rounds https://t.co/iVsvLDcYw6 @USChess @chessleinier @FIDE_chess @EuropeEchecs @chessdom @STLChessClub @WOMChess pic.twitter.com/w8CYNvK3K9