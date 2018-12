Leinier Domínguez jugará ahora por Estados Unidos

El Gran Maestro cubano Leinier Domínguez Pérez forma parte ahora de la Federación estadounidense de ajedrez, según publicó en su página web la institución internacional (FIDE).

Susan Polgar, primera mujer en ganar título de Gran Maestro (GM) sin distinción de sexo, confirmó en su cuenta de Twitter la situación deportiva actual del ídolo de Güines, quien acumula 2.739 puntos luego de la última actualización del escalafón mundial.

Según indica la página web de la Federación estadounidense, Domínguez Pérez fue transferido por 3.500 euros y tendrá que esperar dos años tras su última partida en representación de Cuba.

The US National Team has just gotten quite a bit stronger! GM Leinier Dominguez is now playing for the US. That is 5 players 2700-2800+! @FIDE_chess @chessdom @EuropeEchecs @WOMChess pic.twitter.com/IjqROs72Tq