Lourdes Gurriel firma por 42 millones de dólares, debajo de otros peloteros cubanos

El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. concretó este lunes un contrato de 42 millones de dólares por tres temporadas con los Diamondback de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Según la revista MLB, el acuerdo incluye una opción de renovación con el equipo de Arizona por 14 millones de dólares en 2027, además de la posibilidad para el jardinero cubano de atender nuevas ofertas en 2026 y, si así lo eligiera, dejar al plantel.

El contrato de Gurriel es significativo, aunque está por debajo de los acuerdos que han alcanzado otros cinco jugadores cubanos en las Grandes Ligas. Yordan Álvarez, reconocido como uno de los mejores en EE UU, tiene un acuerdo de seis años por 115 millones de dólares con los Astros de Houston, que incluye un salario anual de casi 20 millones dólares y un bono de cinco millones.

Yasmani Grandal cuenta con un contrato por cuatro años de 73 millones de dólares con los White Socks de Chicago. En el mismo equipo se encuentra Yoan Moncada, cuyo acuerdo es de cinco años por 70 millones de dólares. Jose Abreu está ligado por tres años a los Astros de Houston por 58 millones y medio de dólares, mientras Raisel Iglesias tiene un contrato de 58 millones con los Bravos de Atlanta.

El menor de los Gurriel acepta que tuvo "una temporada de ensueño tanto a nivel individual como colectivo". Al finalizar la Serie Mundial reconoció que este año "no pudo haber pedido más". Lo que se conjugó con su estancia en Arizona. "Me he sentido como si fuéramos una familia aquí. Muy agradecido por todo el grupo colectivo".

Este espirituano de 30 años llegó la temporada pasada a los D-backs en un intercambio con los Azulejos de Toronto, donde tuvo un promedio de bateo de .285 con 68 cuadrangulares. En este año fue convocado para conformar el roster del Juego de las Estrellas con un promedio de bateo .261 con 24 cuadrangulares y 82 carreras producidas.

Hace siete años, en 2016, Lourdes Gurriel, junto con su hermano Yulieski, eran la sensación de la selección cubana. Los hijos de Lourdes decidieron probar suerte en Estados Unidos y los dos atletas abandonaron al equipo de la Isla tras su participación en la Serie del Caribe en República Dominicana. El régimen lo consideró "una franca actitud de entrega a los mercaderes del béisbol rentado y profesional", publicó entonces Cubadebate.

El padre de Lourdes, quien también fue una leyenda del béisbol cubano, recordó en una entrevista con el periódico mexicano Excélsior, el pasado noviembre que no fue fácil tomar la decisión. "El camino no fue sencillo, a lo mejor si lo dices así, parecería que todo fue salirse de Cuba y volverse estrella, pero no, hay mucho sacrificio y un proceso de adaptación bien largo".

El primer contrato en Grandes Ligas de Yunito, como le dicen afectivamente a Lourdes Gurriel, fue como novato. Los Azulejos le pagaron un salario base de un millón de dólares. Tras cinco temporadas, el acumulado fue de poco más de 15 millones de dólares, según el portal Sportrac.

