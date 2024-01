El atleta cubano Osvaldo Lara muere en la miseria después de una carrera exitosa

El deporte cubano ha despedido este principio de año, en apenas tres días, a tres ex figuras de su historia. Se trata del ex velocista Osvaldo Lara, a los 69 años; la ex saltadora Marcia Garbey, a los 74, y el entrenador Sigfredo Bandera, a los 75.

El primero de enero falleció el velocista Osvaldo Lara, según PlayOff Magazine. Lara fue muy reconocido por sus arrancadas y representó a la Isla en los Juegos Olímpicos de Moscú, en 1980.

Algunas de sus mejores marcas registradas fue la medalla de plata de relevos 4x100, con 38,36 segundos, en la Copa Continental celebrada en Dusseldorf, Alemania (1977); los 10,11 segundos en Medellín (Juegos Centroamericanos y del Caribe, 1978) en los 100 metros planos, o los 20,94 segundos en los 200 metros planos en La Habana (Juegos Centroamericanos y del Caribe, 1982).

Lara participó en varios eventos internacionales entre 1977 y 1986, entre ellos el Campeonato Centroamericano y del Caribe, en Xalapa, México (1977), y en Nassau, Bahamas (1985); y los Juegos Panamericanos en Caracas, Venezuela (1983).

Lara contaba al periódico oficialista, por ejemplo, que solamente cobraba 700 pesos por una de las medallas ganadas en sus años de atleta profesional

A pesar de su exitosa carrera, una entrevista publicada por Trabajadores en 2022 evidenciaba las pésimas condiciones en que estaba pasando su vejez. Lara contaba al periódico oficialista, por ejemplo, que solamente cobraba 700 pesos por una de las medallas ganadas en sus años de atleta profesional. Sin embargo, no percibía la jubilación debido a que solicitó la baja laboral cuando debutó con hipertensión arterial.

El ex velocista sufría además diabetes y las secuelas de un infarto cerebral. Su esposa denunció que las autoridades deportivas no lo visitaban y Trabajadores publicó la foto del ex atleta con los ojos llenos de lágrimas y sosteniendo una desgastada medalla.

También el 1 de enero, en Santiago de Cuba, falleció Marcia Garbey, reconocida por ser la primera saltadora cubana que llegó a la final de unos Juegos Olímpicos, Múnich 72.

La hazaña de Marcia Garbey en Múnich fue un salto de 6,52 metros que la ubicó en la cuarta posición, muy cerca del podio. Otros de sus resultados notables son la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Juan, Puerto Rico, y la de oro en el relevo de 4x100 en los Juegos Panamericanos de Winnipeg (Canadá), en 1967.

En esta semana negra para el deporte cubano, el medio oficialista Jit lamentó también la muerte del entrenador Sigfredo Bandera, quien guió a varios atletas cubanos hacia los podios olímpicos y mundiales.

Bandera condujo a Yoelbi Quesada al tercer lugar del podio en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, así como a los también triplistas Alexis Copello y Yoel García, además de Enrique Cepeda, campeón paralímpico de Barcelona 1992 y Sídney 2000.

